El miércoles, el proyecto de ley denominado "Super RIGI" no obtuvo las firmas necesarias para el dictamen en la comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. La Libertad Avanza (LLA) pidió "paciencia", mientras espera dar una respuesta a los pedidos de cambios que no conformaron a los bloques aliados a la Casa Rosada.

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La Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO fueron los que no pusieron el gancho en el dictamen, que circuló en la plenaria. Los aliados habían pedido una preferencia para la participación de proveedores locales de bienes dentro del 20%, "que parecía poco", comentaban desde el bloque amarillo.

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"Era conceptual el problema. Un tema de estos, LLA no lo podrían aceptar", explicó a El Destape una voz del PRO. Quienes esquivaron la firma fueron los macristas Martín Goerling y Victoria Huala; los radicales Eduardo Vischi y Maximiliano Abad y Carlos "Camau" Espínola de Provincias Unidas.

Cláusula de la discordia: la modificación sobre proveedores locales que no logró convencer

Al inicio de la reunión, el titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, el senador de LLA Agustín Monteverde, leyó los cambios que había hecho el oficialismo para acercar posiciones con los bloques con los que dialogan. Entre estas se encontraba la modificación del artículo 17, referido al plan de desarrollo de proveedores locales, en el que se establece un compromiso de contratación de proveedores nacionales equivalente, como mínimo, al 20% de la inversión destinada al pago de proveedores vinculados al proyecto. Esto, en tanto y en cuanto exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en cuanto a calidad y precio.

Otro de los cambios informados por Monteverde establece que se incorpora como incumplimiento sancionable el incumplimiento total o parcial del compromiso de contratación de proveedores locales previsto en el plan de desarrollo correspondiente, cuando el Vehículo de Proyecto Único (VPU) no pueda acreditar que la oferta local no se encontraba disponible o no resultaba compatible con las condiciones de mercado. Más allá de lo informado, no lograron seducir a los bloques con los que la Casa Rosada dialoga. Fuentes amarillas acotaron que las modificaciones no habían sido informadas con mucho tiempo.

El pedido a 'Toto' Caputo: la llave para destrabar el proyecto y el reclamo por China

El jueves, fuentes de la bancada de LLA comentaron a este medio que la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, "se iba a juntar con 'Toto' (por Luis Caputo) para ver si lo podían destrabar", la jefa del bloque oficialista lo blanqueo en su participación en su disertación ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) . "Finalmente la decisión es del ministro", sintetizó.

Para convencer a los aliados, la propia exministra de Seguridad debe persuadir a Caputo. "Está difícil porque los que faltan firman están pidiendo que él Compre Local tenga un 15% de margen, como para tener competitividad con China. Pero de Economía no quieren saber nada", acotaron.

"No es un fracaso": el mensaje de Bullrich ante la demora del oficialismo en el Senado

"Hay que llenarse de paciencia hasta convencer al último", expresó Bullrich esta mañana, en su disertación vía Zoom, ante la IAEF cuando se le consultó sobre el traspié en el Senado del Super RIGI. También defendió su intención de buscar consenso con los aliados, ya que "cada uno tiene una impronta, alguna idea que aportar".

En un mensaje a la intranquilidad de la Casa Rosada con la demora en la aprobación de leyes en la Cámara alta, la jefa del bloque explicó: "No sale el dictamen de una vez, no es un fracaso; y las leyes tienen que salir con 37, nosotros tenemos 21".

Desde el oficialismo esperan una devolución de Casa Rosada para volver a abrir el recinto. "La semana que viene está difícil. Vamos a ver la otra", explicaron fuentes de LLA.