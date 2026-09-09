Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 9 de septiembre

El dólar MEP se actualiza este miércoles en el mercado de bonos con una cotización de $1524.48 para la compra y $1526.19 para la venta, lo que deja una variación del 0,02%. En el dólar bolsa, la referencia de los títulos públicos sostiene el precio implícito de la moneda, con los inversores atentos a la evolución de las paridades soberanas.