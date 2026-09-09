Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 9 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 9 de septiembre
En el mercado de contado con liqui, el dólar CCL se actualiza este miércoles 9 de septiembre con un precio de $1589.9499 para la compra y de $1595.1272 para la venta, lo que arroja una variación de 0,58%.
Hace 26 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 9 de septiembre
El dólar MEP se actualiza este miércoles en el mercado de bonos con una cotización de $1524.48 para la compra y $1526.19 para la venta, lo que deja una variación del 0,02%. En el dólar bolsa, la referencia de los títulos públicos sostiene el precio implícito de la moneda, con los inversores atentos a la evolución de las paridades soberanas.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 9 de septiembre
El dólar oficial en el Banco Nación se mantiene este miércoles 9 de septiembre: la compra se ubica en $1480, la venta en $1530 y la variación es de 0,00%. La cotización de la divisa estadounidense en la entidad estatal continúa sin cambios en esta actualización, con los valores disponibles para los clientes a lo largo de la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 9 de septiembre
El dólar blue opera este miércoles, 9 de septiembre, en el mercado informal con un precio de compra de $1525 y un precio de venta de $1545. De esta manera, la cotización muestra una variación del 0,00% en la jornada.
Hace 4 horas
El verso de la estabilidad, el riesgo del dólar y la crisis de la economía
La industria cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5%. El empleo formal y los ingresos siguen por debajo de los niveles previos al ajuste libertario. Mientras el ministro Luis Caputo refuerza las defensas del dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad muestran que, para muchas familias y pymes, la crisis no está esperando una devaluación.
A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, la tensión en el mercado cambiario se intensificará. El ministro Luis Caputo conoce el riesgo del dólar.
Hace 6 horas
El ridículo pedido de Luis Caputo a los jóvenes: "Intenten convencer"
El ministro de Economía encabezó una charla con jóvenes estudiantes y docentes en la Universidad Torcuato Di Tella, en la que habló sobre el panorama económico nacional. Afirmó que las generaciones "más grandes" ganaron desconfianza en el sistema bancario tras la crisis del 2001, por lo que les sugirió a los jóvenes "convencer a sus padres" para que vuelvan a confiar.
Hace 21 horas
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
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19:31 | 07/09/2026
Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA para frenar una nueva corrida cambiaria
El Gobierno otorgó al BCRA bonos equivalentes a 2.000 millones de dólares para que intervenga en los mercados financieros y ofrezca un seguro de cambio a los operadores que buscan dolarizar carteras. El poder de fuego se limita a lo que resta de septiembre y octubre y busca cubrir una menor liquidación de divisas por las dificultades de las empresas para colocar deuda.
16:42 | 07/09/2026
Eliminar las PASO en 2025 sólo significó un ahorro del 5% de lo prometido por el Gobierno
Los resultados adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO de cara a las presidenciales de 2027 y utiliza el ahorro fiscal como uno de sus principales argumentos para impulsar la reforma. En 2025, había prometido un ahorro de USD 200 millones, pero sólo fueron USD 9,5 millones.
16:28 | 07/09/2026
Qué va a pasar con el dólar en septiembre
El mercado corrigió a la baja sus expectativas para el tipo de cambio en el último relevamiento del Banco Central. Los analistas anticipan una evolución gradual de la cotización en los próximos meses.
Cuál es el valor del dólar que esperan los economistas
15:14 | 07/09/2026
El Gobierno canjeó deuda del BCRA por U$S 2.000 millones
El Tesoro reemplazará títulos en pesos por instrumentos atados al tipo de cambio para otorgarle a la autoridad monetaria mayor poder de fuego en el mercado bursátil.
14:10 | 07/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar MEP se presenta como la alternativa más conveniente entre las principales cotizaciones, por debajo del oficial y del Banco Nación.
Cuál es el dólar más conveniente
11:32 | 07/09/2026
Cavallo dejó mal parado a Milei: "Más importante"
El exministro de Economía afirmó que Milei se olvidó "de un capítulo que le puso mucho énfasis durante la campaña electoral de 2023", orientado a "la organización de un sistema monetario y cambiario". Volvió a cruzar al Gobierno por los "privilegios" del RIGI.
08:51 | 07/09/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotizó la moneda estadounidense hoy.
21:00 | 06/09/2026
El duro pronóstico de Carlos Melconian sobre el proyecto económico de Javier Milei
El economista Carlos Melconian analizó la situación cambiaria y advirtió sobre la distorsión de precios y el nivel de reservas en el país.
"Si sale más barato Punta Cana que Mar de Ajó algún problema debe haber"
11:34 | 06/09/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
21:46 | 04/09/2026
Las consultoras estiman que el tipo de cambio quedará detrás de la inflación anual
Las principales consultoras vaticinaron para agosto una variación general de precios del 1,7%, el mismo resultado que lo que preveían en la encuesta anterior. A fin de año, el dólar quedaría atrasado en relación a la inflación.