El economista Carlos Melconian analizó el escenario cambiario de la Argentina y puso el foco sobre la distorsión de los precios relativos y la situación del Banco Central. Durante una entrevista televisiva en el programa TN de Noche en Domingo, emitido por la señal TN, el especialista se refirió a la dinámica del turismo y al acceso a las divisas para viajar al exterior.

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En el marco de una discusión con el entrevistador sobre la libre disponibilidad de moneda extranjera y las comparaciones con administraciones anteriores, Melconian planteó un diagnóstico crítico sobre las condiciones estructurales de la economía nacional.

El debate por las reservas y el acceso a los dólares

La conversación se inició a partir de un planteo del conductor respecto a la libertad individual para adquirir divisas y viajar fuera del país. Al recordar declaraciones de gestiones pasadas vinculadas a la exministra de Economía Silvina Batakis, el periodista sostuvo la postura de que los ciudadanos deberían poder disponer de su dinero sin restricciones.

Frente a este punto, Melconian coincidió en el principio de libre elección, pero remarcó los condicionamientos materiales que enfrenta el país: "Para mí, por supuesto, para mí también son para hacer lo que vos querés. El único tema es que Argentina es un país de reservas negativas".

En esa línea, el economista diferenció la libertad de consumo del problema que genera la cotización a la que se entregan las divisas. Según explicó en la pantalla de TN, "despilfarrar es que los vendés a un precio inadecuado".

Precios relativos y distorsión cambiaria

Para profundizar su argumento, Melconian describió cuáles serían las condiciones necesarias para sostener un esquema sin tensiones en el mercado de cambios. Señaló que el escenario sería diferente "si vos tuvieras reservas ultra positivas y riesgo de 200 puntos básicos y pudieras salir al mercado y estabilidad y la gente con consumo y poder adquisitivo y la economía creciendo".

Asimismo, el especialista aclaró que su planteo no apunta a cuestionar las decisiones personales de los turistas: "Lo último que he dicho es reprocharle a alguien que tenga vida libre y poder salir".

Consultado de manera directa sobre si consideraba que el tipo de cambio presentaba un atraso, Melconian evitó utilizar esa calificación técnica específica, pero graficó la distorsión con una comparación concreta de costos turísticos: "No sé si la palabra es atraso. Lo que está claro... Yo creo que si sale más barato Punta Cana que Mar de Ajó algún problema debe haber". De este modo, concluyó su intervención subrayando los desequilibrios vigentes en los precios del mercado interno frente a las opciones internacionales.