Domingo 6 de Septiembre del 2026 Dom 6 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 6 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, el mercado permanece cerrado y la cotización del dólar MEP se mantiene estática durante el fin de semana. La referencia quedó en $1519,39 para la compra y en $1521,99 para la venta, con una variación de -0,35%.

Hace 21 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

El dólar oficial cerró la semana el viernes en $1480 para la compra y $1530 para la venta, con una variación de 0,00%. Este domingo, 6 de septiembre, el mercado está cerrado, por lo que esa cotización queda como referencia para el fin de semana.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

El mercado está cerrado por el fin de semana y el dólar blue despidió la semana con una cotización de $1520 para la compra y $1540 para la venta, lo que implicó una variación de -0,32%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, el dólar contado con liquidación (CCL) se mantuvo sin alteraciones en su referencia final, ya que el mercado no operó durante el fin de semana y la city permaneció cerrada. La cotización quedó estable para la compra en $1579.6429 y para la venta en $1585.4839, lo que representa una variación de 0,12% respecto de la última referencia.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

Durante este domingo, el mercado permaneció cerrado y no hubo operaciones en la city, por lo que el dólar MEP se mantuvo estable: la compra quedó en $1519.39 y la venta en $1521.99. De esta manera, el valor de referencia cerró el fin de semana con una variación de -0,35%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

Este domingo, 6 de septiembre, el dólar oficial se mantiene estable y sin cambios, ya que no hay operaciones en la city y el mercado está cerrado. De este modo, la cotización queda en $1480 para la compra y $1530 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 6 de septiembre

Este domingo 6 de septiembre, con el mercado cerrado, el dólar blue se mantiene estático durante el fin de semana: la compra se ubica en $1520 y la venta en $1540, con una variación de -0,32%.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 5 de septiembre

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21:46 | 04/09/2026

Las consultoras estiman que el tipo de cambio quedará detrás de la inflación anual

Las principales consultoras vaticinaron para agosto una variación general de precios del 1,7%, el mismo resultado que lo que preveían en la encuesta anterior. A fin de año, el dólar quedaría atrasado en relación a la inflación. 

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06:39 | 04/09/2026

El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.530

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23:37 | 03/09/2026

Los mil días de Milei: la supuesta “estabilización económica” que pagó el mercado interno

La inflación se redujo, sin lograr perforar el piso de 2%, y, mediante un feroz ajuste, consiguió superávit fiscal. El costo es una la industria que produce menos, que se perdieran 274.600 empleos privados registrados y que el consumo todavía no recupere el nivel previo a la gestión. Familias endeudadas y un salario que no alcanza para llegar a fin de mes son parte de las costas de la cruzada libertaria.

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16:05 | 03/09/2026

Cómo pagar los dólares de la tarjeta en septiembre

Los consumos en moneda extranjera pueden pagarse directamente con dólares para evitar la percepción del 30% que se aplica cuando el saldo se cancela en pesos. Qué hay que hacer antes del vencimiento y cómo funciona el pago.

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06:23 | 03/09/2026

Pese a un leve retroceso del dólar oficial, el blue volvió a subir a casi $1.500

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13:20 | 02/09/2026

Cuánto va a valer el dólar el viernes

El techo de la banda cambiaria continuará subiendo durante los primeros días de septiembre. Según los valores informados por el Banco Central, el límite superior rozaría los $1.890.

Valor del dólar segun el BCRA

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07:04 | 02/09/2026

El dólar oficial cerró sin cambios y los paralelos operaron con resultados mixtos

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18:15 | 01/09/2026

Los dólares de la soja financiaron la compra de billetes para atesoramiento

Durante agosto, las cerealeras liquidaron 2750 millones de dólares, un 6% menos que el mes anterior. El uso de la capacidad instalada de la industria del aceite y harina de sojas se ubicaría en el 82% a partir de las mayores importaciones de granos desde Paraguay. 

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14:00 | 01/09/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar arranca septiembre con pocas diferencias entre las distintas cotizaciones: el Banco Nación se ubica en $1.530, mientras que el oficial y el MEP rondan los $1.531 y $1.535.

A cuánto se vende el dólar este lunes

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06:50 | 01/09/2026

El dólar oficial cotizó en $ 1.535 y cerró estable

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13:56 | 31/08/2026

Cuánto valía el dólar cuando Messi debutó en la Selección Argentina

La divisa tuvo una escala importante entre el 2005 cuando el astro debuto con una expulsión en un amistoso y su retiro luego de salir campeón del Mundo, de la Finalissima y de la Copa América dos veces. 

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12:30 | 31/08/2026

El dólar oficial cerró estable y cotizó a $ 1.535

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12:05 | 31/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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