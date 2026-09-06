Cavallo cuestionó el rumbo económico de Milei: "Más importante que baje la inflación es que haya crecimiento al 8%"

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cargar contra el modelo económico del gobierno de Milei al señalar que "la gente puede estar desilusionada de la economía de libre mercado y equilibrio fiscal" porque "se necesita que la economía llegue a la gente y que sea en beneficio de ella". Luego de que el presidente Milei ratificara que en el 2027 no cambiará su política económica y redoblará "al mango" su ortodoxia, Cavallo sostuvo que el libertario "tiene que implementar las políticas de tal manera que los resultados sean el factor que va a evitar que se reviertan".

{{{htmlAmp}}}

A mil días del inicio de la cruzada libertaria que encaró en diciembre de 2023 el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), el balance económico resulta negativo: la inflación apenas logró serenarse, aunque sin llegar al cero por ciento prometido por el Presidente y ni siquiera logró romper el piso de 2%. Frente a esta desaceleración, pero sin muestras claras de una recuperación profunda, Cavallo marcó distancia de la estrategia libertaria al advertir que la prioridad debería ser otra: “Más importante que baje la inflación es que haya reactivación y la economía crezca no al 3% sino al 8%”, sostuvo en declaraciones para Clarín.

Si bien cree que el jefe de Estado "entendió y actuó bien en los temas fiscales", remarcó que se olvidó "de un capítulo que le puso mucho énfasis durante la campaña electoral de 2023", orientado a "la organización de un sistema monetario, cambiario y financiero que genere fuentes de financiamiento para todos los sectores de la economía, incluso para los consumidores".

"No entiendo por qué no han avanzado en el Congreso en limpiar de los impuestos a las tasas de interés y a los préstamos. Imagínense en este momento alguien que va a tomar un crédito para reconvertir su empresa, sostener el funcionamiento de su taller, resulta que al banco le tienen que pagar un monto X, pero el costo financiero es eso mismo multiplicado por dos por la incidencia del IVA, de ingresos brutos, sellos y todo."

Cavallo apuntó contra los "privilegios" del RIGI

Cavallo volvió a cuestionar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por su política de "privilegios", ya que mientras " a las grandes inversiones les asegura disponer de dólares libremente", esa misma "ventaja o libertad se la están negando al resto de la economía".

El ex ministro de Economía afirmó que esté régmin "confundió a Milei". Y apuntó: "Dar exenciones impositivas a algunos sectores, privilegios cambiarios y tratamientos muy especiales es una típica política industrial. Pero tener que dar incentivos fiscales en sectores donde tenemos ventajas comparativas eso va en contra de las ideas que tenía Milei".

Frente a las críticas de Cavallo sobre el impacto asimétrico de esta política, las proyecciones del régimen muestran una dinamización acotada y muy focalizada en el mercado laboral. Los 37 proyectos con información disponible proyectan 14.240 empleos directos y 30.713 empleos indirectos durante la etapa de operación, lo que representa un total de 44.953 puestos de trabajo.

Según datos del Observatorio RIGI, la distribución territorial del empleo directo en la etapa de operación también evidencia una fuerte concentración. San Juan concentra 5.208 puestos de trabajo (36,6%), seguida por Salta (1.915; 13,4%) y Catamarca (1.756; 12,3%). En conjunto, estas tres provincias reúnen más del 60% del empleo directo estimado por las empresas. Aunque los hidrocarburos reúnen la mayor parte de la inversión comprometida, el 77,2% de esos puestos corresponde a la minería, frente al 12,3% de la infraestructura y apenas el 8,3% del petróleo y gas.

El RIGI forma parte de un plexo normativo del saqueo que se complementa con otras normas, como la amputada Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada, la modificación de la Ley de Glaciares o la derogación de la Ley 26.160 que frenaba los desalojos en las comunidades mapuches.