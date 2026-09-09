El ridículo pedido de Luis Caputo a los jóvenes: "Intenten convencer"

En el marco de una charla con jóvenes estudiantes en la Universidad Di Tella, el ministro de Economía Luis Caputo apuntó contra la desconfianza de los argentinos hacia los bancos y les pidió a los jóvenes que "intenten convencer" a sus padres de abandonar el hábito de guardar su plata "abajo del colchón". El funcionario reconoció que varias generaciones mantienen sus ahorros fuera del sistema financiero por las experiencias de la crisis y el corralito del 2001, por lo que les pidió a los oyentes que "no se enojen con sus padres" por esa cuestión.

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Durante una exposición, Luis Caputo sostuvo que las generaciones más jóvenes tienen una relación diferente con el sistema financiero porque no vivieron en primera persona algunos de los episodios económicos más traumáticos de la historia reciente. "Nosotros tenemos el cerebro quemado", afirmó al referirse a quienes atravesaron las crisis desde fines de la década de 1980, y planteó que los jóvenes "podrían ayudar" a modificar esa desconfianza.

"Cuando yo empecé a trabajar tuvimos una primera hiperinflación. En ese momento el déficit, les estoy hablando del año 89, el déficit consolidado era de 10 puntos, 7 puntos y medio en el Tesoro, 2 puntos y medio en el Banco Central. Es decir, bastante menos de lo que heredamos nosotros. Así todo caímos en una hiperinflación. Pero después de eso, un día la gente se levantó y vio que los depósitos que tenía en el banco ya no estaban: les habían dado un bono a 10 años y le habían sacado el 75% de sus ahorros", explicó Caputo ante la mirada de los jóvenes oyentes.

Caputo recordó el corralito y la pesificación

En su relato, Luis Caputo también mencionó uno de los episodios que más impactó en los ahorristas argentinos: el corralito de 2001. El funcionario recordó que los depositantes no podían retirar libremente el dinero que tenían en los bancos y que, posteriormente, se produjo la pesificación asimétrica y otras medidas que afectaron el valor de los ahorros.

"Te levantabas a la mañana y tenías un 75% menos", sostuvo Caputo al describir las consecuencias de las decisiones económicas que afectaron a los depósitos. Para el funcionario, esas experiencias no solamente generaron crisis inmediatas, sino que dejaron una secuela a largo plazo en la pérdida de confianza de los ciudadanos "en la política, las instituciones y el respeto por la propiedad privada".

"Por todo esto hoy tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y que no se animan a llevarlo en blanco al banco", afirmó Caputo.

El pedido de Caputo a los jóvenes

A partir de ese diagnóstico, el ministro le pidió a los jóvenes que "intenten convencer a sus padres de volver a confiar en el sistema financiero". "No se enojen con sus padres cuando les dicen ‘yo no voy a sacar la plata del colchón’, traten de convencerlos igual", sostuvo el ministro.

El ministro Caputo ratificó el plan económico del Gobierno: "Vamos a hacer lo moralmente justo"

En la misma exposición, Luis Caputo también rechazó la idea de que el Gobierno pueda modificar su política económica con el objetivo de obtener un beneficio electoral. Tras ser interpelado por su el moderador de la charla, el ministro planteó un escenario hipotético en el que un asesor le recomendara gastar “ese medio puntito del PBI en obra pública” y permitir que el dólar trepe hasta los $1.800 para mejorar las chances electorales. "Tendrían que cambiar de ministro, aunque eso no cambiaría el rumbo, porque seguro que tendrían que cambiar de presidente y eso no va a pasar", agregó Caputo.

Y sobre el final, el ministro de Economía aseguró que tanto él como Javier Milei "rechazan esa lógica" y defendió la orientación económica de la actual gestión como una cuestión de principios. "El primero que no piensa así es el presidente. Y yo pienso exactamente igual", afirmó el ministro, y remató: "Justamente lo que hay que cambiar es esa forma de pensar. Nosotros venimos a hacer lo que es moralmente justo".