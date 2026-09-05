Milei y Mahiques moldean una Justicia a medida de la casta que ya les da sus frutos

Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi fueron los elegidos por Milei y Mahiques para integrar un tribunal clave de Comodoro Py: la Cámara Federal porteña.

El gobierno de Javier Milei, a instancias de su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, moldea con 170 designaciones un Poder Judicial a medida de la casta, que ya le da sus frutos.

{{{htmlAmp}}}

Entre los nombramientos más escandalosos que hizo la gestión libertaria se destacan los de Pablo Yadarola, viajante de Lago Escondido con Mahiques, y Pablo Bertuzzi, en la Cámara Federal porteña. Yadarola y Bertuzzi juraron como camaristas este jueves y ya entraron en funciones. La ceremonia, con la presencia de jueces paradigmáticos del lawfare y miembros del Poder Ejecutivo, se convirtió en una muestra de poder de la corporación judicial y un sector de la administración libertaria.

Una imagen condensa los alcances del copamiento que impulsa el oficialismo. El jueves, durante la jura, el ministro Mahiques se fundía en un abrazo con el juez Pablo Bertuzzi ante la mirada de una gran parte de los integrantes de Comodoro Py. Apenas 24 horas después, Bertuzzi firmaba un fallo a medida de Milei: junto a su colega Mariano Llorens el último viernes confirmó el desplazamiento de los querellantes en el caso $LIBRA, hiriendo de muerte la causa en que está imputado el jefe de Estado. Como si eso no bastara, afirmó en el mismo fallo que los damnificados que invirtieron en el criptoactivo lo hicieron a sabiendas que era un activo volátil y no regulado y que ninguno pudo demostrar “el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token (…)”. Prácticamente liberó de culpa y cargo a Milei, el mismo que le garantizó mantenerse en el tribunal revisor de Comodoro Py a pesar de haber llegado de forma irregular en 2018 de mano del macrismo.

La jura: Una muestra de poder

Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi fueron los elegidos por Milei y Mahiques para integrar un tribunal clave de Comodoro Py: la Cámara Federal porteña. Este jueves juraron como integrantes de la sala I en una ceremonia en la que participaron el ministro Mahiques y su segundo en la cartera de Justicia, Santiago Viola; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y jueces de diferentes instancias de Comodoro Py así como el presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, entre otros. Toda una postal de quiénes celebran la llegada de estos dos jueces a los tribunales más políticos del país.

Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi fueron los elegidos por Milei y Mahiques para integrar un tribunal clave de Comodoro Py: la Cámara Federal porteña.

Los integrantes del Ejecutivo, Mahiques, Viola y Monteoliva, acompañaron a Yadarola y Bertuzzi en el escenario durante la ceremonia. Lo hicieron junto al presidente de la Corte, Rosatti, y los camaristas porteños Mariano Llorens y Eduardo Farah, compañeros de los protagonistas de la jura en el tribunal revisor. Llorens, según se hizo trascender en algunas notas periodísticas, habría sido uno de los posibles candidatos para la Corte que le acercó como sugerencia Mahiques al Presidente.

También se hicieron presentes diversos integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la mayoría de los jueces de primera instancia de Comodoro Py y varios de los tribunales orales del edificio de Retiro.

Por la Casación dijeron presentes los jueces: Gustavo Hornos; Diego Barroetaveña; Javier Carbajo; y Carlos “Coco” Mahiques -padre de Juan Bautista-, quien logró extender su mandato 5 años este 2026, tras cumplir los 75 años, edad límite para jubilarse (obtuvo más de los dos tercios de los votos en el Senado). Los últimos tres magistrados fueron designados por el entonces presidente Mauricio Macri en tiempos en que Mahiques (h) era operador judicial macrista. Los cuatro se sentaron en primera fila junto a la jubilada Liliana Catucci –exintegrante de la Casación- y al Gran Rabino Eliahu Hamra. ¿Qué hacía este rabino en la jura de Yadarola y Bertuzzi? Hasta posó para algunas de las fotografías que ilustraron las coberturas del evento que hicieron La Nación e Infobae (el día previo a esta jura, en un evento organizado por AMIA, Eliahu Hamra había otorgado a Rosatti el Premio AMIA).

En una de las mentadas fotografías se puede ver a Eliahu Hamra junto a los Mahiques, Farah, Bertuzzi, Llorens y Yadarola. Tres de estos funcionarios fueron parte del escandaloso viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín: Carlos y Juan Bautista Mahiques y Yadarola. Otro de los pasajeros de ese vuelo del lawfare a la mansión de Joe Lewis (que se realizó en octubre del 2022) también estuvo aplaudiendo a los flamantes camaristas: Julián Ercolini.

Así como Ercolini dijeron presente otros jueces de primera instancia de Comodoro Py como: María Eugenia Capuchetti, Ariel Lijo (quien fue candidato fallido del gobierno a la Corte), Marcelo Martínez de Giorgi (el juez del caso $LIBRA) y Sebastián Casanello. La imagen de todos ellos aplaudiendo a los flamantes camaristas fue subida por el Consejo de la Magistratura en la crónica que realizó sobre el evento.

Pablo Yadarola, quien recibió respaldó unánime del Senado, posó en fotografías individuales con Lijo, por un lado; y con Capuchetti, por otro, como exponen las coberturas que se hicieron de la ceremonia. Capuchetti es quien investigó de forma irregular el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, atentado del que el martes se conmemoraron 4 años. La jueza es cuestionada por los abogado de CFK por no profundizar en la pista política del ataque (solo fueron condenados los ejecutores del intento de magnifemicidio).

Ofrendas judiciales

Cual ofrenda, apenas 24 horas después de la jura la nueva conformación de la sala I de la Cámara Federal porteña emitió un fallo a pedir de Milei: con los votos de Bertuzzi y Llorens (los únicos dos que intervinieron), este viernes confirmó el desplazamiento de los querellantes de la causa $LIBRA. De esta forma quedó únicamente el fiscal Eduardo Taiano como acusador. Los damnificados cuando eran querellantes habían pedido su corrimiento del caso por obstaculizar el avance de la pesquisa.

Como si fuera poco, en el mismo voto Bertuzzi y Llorens sentaron posición del tema fondo, ya que dejaron en claro que a su criterio no hay pruebas que compliquen al Presidente en la criptoestafa.

“Con el progreso de la pesquisa se ha conformado un escenario que evidencia un debilitamiento de la teoría del caso contenida en la denuncia inicial”, firmaron Bertuzzi y Llorens en un voto conjunto que parece hecho a medida de Milei.







En uno de los pasajes centrales de la resolución de 11 páginas a la que accedió El Destape, los camaristas aseguraron que hay dos hipótesis en la causa: “La primera, defendida por quienes aseguran haber sido víctimas de un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales con la intervención de un grupo de desarrolladores de criptoactivos, que se valió de la utilización dolosa de algún tipo de ardid o engaño orientado a provocar en ellos una disposición patrimonial perjudicial. La segunda, que identifica a los incidentistas con compradores que efectuaron erogaciones al margen de las disposiciones financieras comúnmente establecidas en medios tradicionales —las existentes en mercados regulados— y que por fuera de ellas —en mercados no regulados— decidieron invertir fondos a través de instrumentos cuya volatilidad y riesgo es mayor, rasgos estos últimos que son reputadamente conocidos, sobre todo por quienes acostumbran a manejarse en esos mercados con habitualidad”. Acto seguido, Bertuzzi y Llorens sostuvieron que “la prueba colectada hasta el presente en función de la actividad desarrollada por las partes del proceso resulta indicativa de que, al día de hoy, la primera hipótesis criminal se encuentra diluida”. ¿Qué significa esto? Que para estos camaristas los damnificados –que eran querellantes hasta que fueron desplazados del caso– no fueron estafados, sino que realizaron una inversión de riesgo y perdieron.

En esa línea, los dos camaristas que el día anterior posaban sonrientes en la ceremonia de la jura con Mahiques, resaltaron: “Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado. Más allá de la publicación del citado ‘tuit’ (NdelR: la referencia es al tuit de Milei que llamaba a invertir en $LIBRA), aunque analizable desde otros extremos, los apelantes solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra”. Es decir, no está probado, según estos magistrados, que el tuit de Milei haya sido el desencadenante de la criptoestafa, algo que choca de frente con las pruebas que hay en el expediente.

El nuevo revés que sufrieron los querellantes tiene un paralelismo con el momento en que fueron desplazados del caso. La decisión de apartarlos fue del juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Cuándo dispuso este magistrado el corrimiento? El 3 de julio, luego de que Milei propusiera a su esposa Ana Juan como jueza federal de Hurlingham y su pliego fuera aprobado en el Senado. El 15 de julio, doce días más tarde de que Martínez de Giorgi apartara a los querellantes en $LIBRA, Milei firmó con Mahiques el decreto que oficializó a Ana Juan como magistrada.

En el caso de Bertuzzi, el trámite fue exprés. Pasaron apenas 24 horas entre el sugestivo “toma y daca”.

Según indicaron las querellas a El Destape, apelarán ante la Casación esta decisión de Bertuzzi y Llorens. En el tribunal de alzada intervendrán los camaristas Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. Ninguno de los tres se hizo ver en la jura del jueves.

Además del caso $LIBRA, este mismo viernes Bertuzzi y Llorens también favorecieron al expresidente Mauricio Macri, que fue quien los ubicó en la Cámara Federal porteña en 2018 (a Bertuzzi a dedo, por eso tuvo que concursar y apelar a Milei para quedar firme en el cargo; a Llorens por concurso). ¿Qué dispusieron? La confirmación del archivo de la causa contra Macri y otros funcionarios de su gobierno por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.100 millones de dólares. Coincidieron con el fallo de primera instancia en que no hubo abuso de autoridad ni malversación de fondos. También con que el archivo no fue prematuro.

El miércoles, antes de llegar a Comodoro Py, el juez Pablo Yadarola hizo lo propio en una causa muy sensible para la Casa Rosada. En el que fue su último día como juez en lo penal económico archivó el caso en el que se investigaba el ingreso a la Argentina de diez bultos sin controles aduaneros por parte de Laura Arrieta en un avión privado del empresario (¿y exSIDE?) Leonardo Scatturice. Arrieta fue la organizadora de la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), de la que participa Milei. Para Yadarola no se pudo determinar que fuera un caso de contrabando. A sabiendas de su escandalosa decisión buscó cierto equilibrio y cuestionó el rol de los agentes aduaneros por lo que ordenó se los investigue en Comodoro Py por otros delitos, ajenos a la materia penal económica. La causa se había iniciado tras una revelación de La Nación.

A juzgar por los fallos de los últimos días, la casta puede estar tranquila. Para ellos, el Poder Judicial está en buenas manos.

El “copamiento judicial” y la reestructuración de Comodoro Py

La llegada de Yadarola y Bertuzzi a la Cámara Federal porteña es uno de los puntos altos de la avanzada de Milei y Mahiques sobre el Poder Judicial, que ya cuenta con 170 designaciones. Mahiques (h) es el funcionario en el que el Presidente tercerizó el vínculo con el Poder Judicial. Exfiscal General porteño y exoperador judicial macrista, es un representante del sector más conservador y tradicionalista de la corporación judicial. Desde su llegada, en marzo de este año, logró destrabar el tratamiento de pliegos en el Senado que estuvo obturado durante la gestión de su antecesor, Mariano Cúneo Libarona.

Desde el ministerio de Justicia afirman que solo en este año enviaron al Senado 218 pliegos judiciales, lo que celebran como un récord. Según indican desde el entorno de Mahiques, de ese total, la Cámara Alta ya dio acuerdo a 170 pliegos (se trata de pliegos que requirieron de mayoría simple).

El desagregado arroja, de acuerdo con fuentes de la cartera judicial, la siguiente distribución:

129 jueces (79 nacionales y 50 federales).





(79 nacionales y 50 federales). 15 fiscales (6 nacionales y 9 federales).





(6 nacionales y 9 federales). 21 defensores públicos (9 nacionales y 12 federales).





(9 nacionales y 12 federales). 2 listas de conjueces (1 nacional y 1 federal).





(1 nacional y 1 federal). 3 nuevos acuerdos magistrados (2 nacionales y 1 federal).

En el lote de los jueces nombrados destacan, entre otros, por su nivel de controversia:

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que fue designado por Milei el 12 de junio como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.





Juan Tomás Rodríguez Ponte, histórico secretario del juez federal Ariel Lijo —quien fuera candidato a la Corte—, a quien Milei puso al frente del juzgado federal Nº 2 de Lomas de Zamora , donde tramita la causa en que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, de alto impacto mediático.





, donde tramita la causa en que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, de alto impacto mediático. Los mentados casos de Yadarola, Bertuzzi y Ana Juan.





El copamiento de la Cámara del Trabajo, con cinco camaristas nuevos de perfil antiobrero y la extensión en el cargo por 5 años más del magistrado Víctor Pesino, que aprobó la reforma laboral y fue premiado 24 horas después de su voto pro-gobierno.

Las 170 designaciones (y las nuevas que se esperan) van de la mano de un proyecto de reorganización judicial que está tejiendo Mahiques. El ministro pretende cerrar varios de los juzgados vacantes de Comodoro Py en pos de abrir el equivalente en el Interior. “La idea es achicar acá eliminando lo que está vacante y dárselo a las provincias con presupuesto cero”, explican desde la cartera de Justicia a este medio. Lo cierto es que el achicamiento en el edificio de Retiro concentraría aún más el poder en los jueces que quedan en pie (la mayoría fue parte de la jura del jueves).

De acuerdo a la “reorganización de la estructura judicial” que se tiene en carpeta en la cartera de Justicia (y deberá pasar por el Congreso si tiene el aval presidencial) se buscará:

Reducir de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.





Suprimir dos juzgados de primera instancia de Comodoro Py (hay 4 vacantes) y redistribuir las causas actualmente en trámite entre los juzgados que continúen funcionando, mediante sorteo.





(hay 4 vacantes) y redistribuir las causas actualmente en trámite entre los juzgados que continúen funcionando, mediante sorteo. “Eliminar estructuras que no se encuentran en funcionamiento , como el fuero de Relaciones de Consumo, la sala especializada en Defensa de la Competencia, la Cámara Federal de Piedrabuena, la Cámara Federal de San Justo y tres cargos de Defensores Públicos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".





, como el fuero de Relaciones de Consumo, la sala especializada en Defensa de la Competencia, la Cámara Federal de Piedrabuena, la Cámara Federal de San Justo y tres cargos de Defensores Públicos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación". Ampliar la estructura federal hasta alcanzar 17 juzgados federales y 26 cargos de fiscales a nivel nacional.

A esta reorganización se suma la intención del gobierno de cubrir las dos vacantes que hay en la Corte Suprema de Justicia y el cargo de Procurador General de la Nación, que es un puesto que el actual ministro de Justicia ve con muy buenos ojos. Para estos tres cargos se requieren dos tercios de los votos del Senado. Esto implica el necesario apoyo del peronismo, que Mahiques ya logró cosechar en más de una votación.

El interrogante que se abre de cara al futuro –y con el antecedente de Yadarola, que fue apoyado por todo el bloque del PJ– es qué postura asumirá la oposición en esta nueva avanzada que delinea el oficialismo sobre los tribunales y de cara a un año electoral. Las fotos de la jura del jueves no debieran pasar desapercibidas.