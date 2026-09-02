Milei designó a Bertuzzi, Yadarola y renovó a la jueza que frenó la causa Correo Argentino

Tras el aval del Senado de la Nación, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques formalizaron la designación de tres magistrados para integrar puestos de alta relevancia en los tribunales de la Ciudad: Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, y la extensión del mandato de la doctora Matilde Ballerini en la Cámara Comercial, una magistrada que fue cuestionada por su rol en la causa que frenó la quiebra del Correo Argentino.

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En el fuero penal, el Poder Ejecutivo dispuso la cobertura de dos vacantes en una de las salas más estratégicas de los tribunales de Comodoro Py. Mediante el Decreto 848/2026, se nombró al doctor Bertuzzi como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, para desempeñarse en la Sala I de dicha jurisdicción. En paralelo, y para la misma sala del tribunal, se designó al Yadarola como vocal, a través del Decreto 847/2026.

Ambos nombramientos penales fueron refrendados con fecha de firma del 1° de septiembre de 2026, fundamentados explícitamente en el uso de las facultades que le otorga al primer mandatario el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. La Sala I de esta cámara de apelaciones resulta clave en el organigrama de la justicia federal, ya que tiene bajo su competencia la revisión de causas penales federales de gran impacto institucional.

Entre ellas, se encuentran la investigación por la presunta estafa con el criptoactivo $LIBRA, que alcanza a Milei y a su hermana Karina; causas que involucran al ministro Luis Caputo por presuntas negociaciones incompatibles y por el acuerdo con el FMI de 2018; la investigación por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi; y expedientes vinculados con presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 y el Vacunatorio VIP.

La luz verde al pliego de Yadarola generó un fuerte debate en el peronismo, ya que el magistrado había sido cuestionado en distintos momentos por sectores del kirchnerismo por su presunta participación en decisiones vinculadas al denominado lawfare. El nuevo integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones fue criticado por sus decisiones en expedientes sensibles y su participación en el viaje a Lago Escondido en 2022 junto a otros jueces, funcionarios porteños, empresarios de medios y un exintegrante de la inteligencia.

Bertuzzi, por su parte, fue señalado por sectores del mismo espacio político como parte del supuesto entramado de lawfare contra la expresidenta Cristina Kirchner, en particular por sus decisiones en causas de alto impacto político. Entre otras, se destaca su actuación como integrante de la Sala I de la Cámara Federal, que en 2018 confirmó el procesamiento de la entonces exjefa de Estado como presunta jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como los Cuadernos.

Renueva la jueza cuestionada por su rol en la quiebra del Correo Argentino

En paralelo a los nombramientos de Bertuzzi y Yadarola, el Gobierno renovó por cinco años a la jueza Ballerini como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, mediante el Decreto 853/2026, que comenzará a regir el próximo 6 de septiembre. La magistrada, que ya ocupaba el cargo desde 2009, fue noticia en 2022 cuando votó a favor de suspender la quiebra del Correo Argentino, una decisión que benefició al Grupo Macri y frenó un proceso judicial que buscaba cobrar una deuda millonaria de la empresa.

La fiscal del caso, Gabriela Boquin, pidió entonces a la Corte Suprema la "nulidad de su voto por arbitrario e incongruente" y cuestionó que se haya impedido la participación del Ministerio Público Fiscal antes de tomar la resolución. Con esta renovación, el oficialismo blinda a una jueza clave en medio de la polémica por su rol en una de las causas más sensibles del fuero comercial.