Qué va a pasar con el dólar en septiembre 2026, según consultoras y bancos privados

El mercado volvió a ajustar sus proyecciones para el dólar. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA), consultoras, centros de investigación y entidades financieras esperan que el tipo de cambio nominal promedie $1.530 durante septiembre de 2026.

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La estimación implica una corrección a la baja de $15,80 por dólar respecto del relevamiento anterior, una señal de que los analistas moderaron las expectativas cambiarias para el corto plazo.

El dato cobra relevancia después de que el dólar mayorista cerrara la primera semana de septiembre en torno a los $1.508, tras varias jornadas de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

Cuál es el valor del dólar que esperan los economistas

Qué esperan las consultoras para el dólar en septiembre 2026

La mediana de las proyecciones relevadas por el BCRA ubicó al dólar en un promedio de $1.530 durante septiembre. El pronóstico se encuentra por debajo de la estimación realizada un mes atrás y anticipa, por el momento, un movimiento acotado de la cotización durante el mes.

Las expectativas del mercado tampoco anticipan un salto brusco hacia fin de año. Para diciembre de 2026, los participantes del REM proyectaron un tipo de cambio nominal de $1.630 por dólar. Ese valor representaría un incremento interanual del 12,6% respecto de diciembre de 2025.

De cumplirse esas estimaciones, entre el promedio previsto para septiembre y el valor esperado para diciembre el dólar avanzaría alrededor de 6,5%, lo que marca un escenario de depreciación gradual para el último tramo del año.

Cuál va a ser el valor del dólar según el REM

Dólar e inflación: qué proyecta el mercado

Las expectativas cambiarias se conocen en un contexto en el que los analistas también prevén que la inflación se mantenga por debajo del 2% mensual. Para agosto, las consultoras estimaron una inflación de 1,7%, mientras que para septiembre esperan una leve aceleración hasta el 1,8%. Las proyecciones posteriores se mantienen dentro de un rango similar: 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre. De esta manera, la inflación acumulada durante 2026 rondaría el 30%. La combinación de estas estimaciones muestra que el mercado espera que el dólar continúe aumentando a un ritmo moderado, sin una aceleración significativa durante los próximos meses.

Qué pasará con las tasas de interés

El REM también mostró una revisión al alza de las expectativas para las tasas. Para septiembre, los participantes proyectaron una TAMAR de bancos privados de 24,11% nominal anual, 1,4 puntos porcentuales por encima de la estimación anterior y equivalente a una tasa efectiva mensual de 1,98%.

Para diciembre, en tanto, esperan una TAMAR de 23,45% nominal anual, también por encima de lo previsto en el relevamiento previo. Las proyecciones sobre dólar, inflación y tasas configuran así un escenario en el que las consultoras y bancos privados no esperan grandes movimientos cambiarios durante septiembre, aunque sí contemplan una suba gradual del tipo de cambio hacia el cierre de 2026.