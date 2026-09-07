El Gobierno canjeó deuda del BCRA por U$S 2.000 millones para reforzar la intervención cambiaria

El Ministerio de Economía formalizó un canje de deuda con el Banco Central (BCRA) mediante el cual la entidad monetaria entregará Letras a tasa fija en pesos a cambio de un paquete de hasta U$S 2.000 millones en títulos vinculados a la evolución del dólar (dólar linked). La maniobra busca recomponer la cartera de activos del organismo central y dotarlo de mayor capacidad operativa para contener la volatilidad en las cotizaciones financieras a medida que se acercan tiempos electorales.

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Canje de deuda: el alcance normativo y la reestructuración de la cartera

A través de la Resolución Conjunta 53/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la ampliación de dos Letras del Tesoro dólar linked (Lelink) para absorber títulos en pesos actualmente en poder del BCRA:

Activo entregado por el BCRA: La Lecap S30O6, una Letra capitalizable en pesos con fecha de vencimiento fijada para el 30 de octubre de 2026.

Instrumentos recibidos: La Lelink D30S6 (vencimiento al 30 de septiembre) por hasta U$S 800 millones y la Lelink D30O6 (vencimiento al 30 de octubre) por hasta U$S 1.200 millones.

Techo de la operación: El límite máximo de la conversión alcanza los U$S 2.000 millones, aunque la absorción efectiva se ajustará a las necesidades operativas de la entidad.

Estrategia oficial detrás del intercambio de activos

La conversión le permite a la autoridad monetaria sustituir títulos denominados puramente en moneda nacional por instrumentos indexados al tipo de cambio oficial.

Esta modificación resulta clave para la estrategia cambiaria del Gobierno: en episodios de volatilidad, el Banco Central puede desprenderse de estos bonos en el mercado secundario o utilizarlos en operaciones de mercado abierto para regular de forma indirecta las cotizaciones financieras del dólar sin sacrificar reservas de forma directa.

Paridad de mercado y cronograma de liquidación

El valor del intercambio no se determinó mediante un tipo de cambio fijo, sino tomando como referencia las cotizaciones de mercado en pesos registradas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) al 4 de septiembre antes de las 13.30, bajo la modalidad de liquidación a 24 horas.

La normativa, suscrita por los secretarios Federico Furiase (Finanzas) y Carlos Guberman (Hacienda), fijó como fecha de realización el 4 de septiembre y estableció la liquidación para este lunes 7 de septiembre. Según remarcaron desde la cartera económica, la operación se encuadra dentro de los márgenes de emisión aprobados en el Presupuesto 2026 y otorga una herramienta preventiva para contener presiones sobre el mercado bursátil.