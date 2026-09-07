El precio del petróleo roza los US$ 100 por los ataques cruzados entre EE.UU. e Irán

FOTO DE ARCHIVO: Vista desde un dron de una bomba de extracción y una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas

Los precios internacionales del petróleo registraron fuertes subas y se aproximaron a la barrera de los 100 dólares por barril, alcanzando sus niveles más altos en seis semanas. La escalada responde a la intensificación de los ataques recíprocos entre las fuerzas de Estados Unidos e Irán contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz, situación que redujo drásticamente el flujo del suministro de crudo en Medio Oriente.

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Durante la jornada, el barril de crudo Brent avanzó un 1,2% para ubicarse en 97,47 dólares, tras tocar un pico intrafranja de 97,93 dólares. En la misma línea, el West Texas Intermediate (WTI) subió 78 centavos para cotizar en 92,26 dólares. Estos incrementos consolidan la tendencia de la semana pasada, cuando el Brent acumuló un alza del 8% y el WTI rozó un salto del 10%.

La tensión geopolítica sumó, además, un ataque contra la refinería de Saudi Aramco en Jazan, Arabia Saudita, cuyas instalaciones se encuentran bajo evaluación de daños tras ser blanco de agresiones este lunes. A esto se suman episodios como el que confirmó el Mando Central de Estados Unidos sobre la realización de ataques contra tres petroleros iraníes durante el fin de semana, incluyendo una unidad posicionada frente a la isla de Kharg, un nodo clave para las exportaciones hidrocarburíferas de Teherán.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ratificó haber alcanzado tres buques tanque por navegar en rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz, además de tres embarcaciones vinculadas a intereses estadounidenses en zonas aledañas. En tanto, las autoridades de Omán informaron la evacuación de 16 tripulantes tras incidentes en buques de la región.

Según datos de la consultora Kpler, el tránsito de buques de carga por el estrecho de Ormuz promedió solo 10 embarcaciones diarias en los últimos diez días, el registro más bajo registrado desde mayo. Frente a la restricción del paso de embarcaciones, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, anticipó que en los próximos días se formalizará una zona de navegación restringida en las inmediaciones del estrecho.

Ante este panorama de extrema volatilidad, analistas de Goldman Sachs advirtieron que la cotización del crudo podría trepar hasta los 120 dólares por barril de mantenerse los ataques al transporte marítimo. Mientras tanto, en una reunión celebrada este domingo, la OPEP+ acordó mantener sin cambios su política de producción de petróleo para el mes de octubre a la espera de consensuar las futuras cuotas entre los países miembros.

Con información de Reuters