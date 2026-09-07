Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de septiembre 2026

El dólar MEP arranca la segunda semana de septiembre como una de las opciones más baratas para comprar divisas de manera legal. La cotización se ubica en torno a los $1.526, por debajo del dólar oficial, que supera los $1.528, y del valor para la venta en el Banco Nación, de $1.530.

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La diferencia entre las distintas alternativas es acotada, aunque vuelve a colocar al dólar financiero como una opción a considerar para quienes buscan dolarizar sus ahorros. El escenario se produce después de una primera semana de septiembre en la que el mercado cambiario mostró relativa estabilidad y el dólar mayorista terminó con una leve baja.

Dólar: cómo cerró la primera semana de septiembre

El dólar mayorista finalizó el viernes en $1.508 para la venta, con una caída semanal de $4, equivalente al 0,3%. Se trató de su primera baja semanal desde mediados de agosto. Durante la última rueda, además, el volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los USD 736,3 millones.

En el mercado minorista, el Banco Nación cerró la semana con una cotización de $1.530 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó ligeramente por debajo de ese nivel.

Con este escenario como punto de partida, el mercado inicia una nueva semana con la atención puesta en la evolución de las cotizaciones y en la diferencia entre los distintos mecanismos disponibles para acceder a dólares.

Cuál es el dólar más conveniente

Cuál es el dólar más barato para comprar

Entre las principales alternativas, el dólar MEP se ubica en torno a $1.526, lo que lo posiciona por debajo de las cotizaciones bancarias. El dólar oficial promedio supera los $1.528, mientras que en el Banco Nación la divisa se encuentra en $1.530 para la venta. De esta manera, para quienes cuentan con una cuenta de inversión, el MEP aparece al comienzo de la segunda semana de septiembre como la alternativa más conveniente entre estas cotizaciones.

A diferencia del mercado informal, además, la compra de dólar MEP se realiza dentro del mercado de capitales y permite posteriormente transferir las divisas obtenidas a una cuenta bancaria en dólares del mismo titular.

Cuál es el dólar más conveniente este lunes

Cómo comprar dólar MEP

Para acceder al dólar MEP es necesario contar con una cuenta comitente en una ALyC o broker y tener asociadas cuentas bancarias en pesos y dólares a nombre del mismo titular. El mecanismo consiste en transferir los pesos a la cuenta de inversión y comprar un bono habilitado para este tipo de operaciones. Posteriormente, el título se vende contra dólares, respetando las condiciones y plazos establecidos por la normativa vigente.

Una vez completada la operación, los dólares obtenidos pueden enviarse a la cuenta bancaria del titular. Actualmente, numerosas plataformas de inversión ofrecen la posibilidad de realizar la operación de MEP directamente desde sus aplicaciones, por lo que el procedimiento puede completarse sin necesidad de comprar y vender manualmente los títulos.