El mercado empezó a llevarse baratos los “argendólares” del BCRA

El BCRA llegó al extremo de vender a un valor equivalente 1.508 pesos más barato que el precio del momento, cuando cotizaba a 1.515 pesos al promediar la rueda.

El Banco Central salió a rematar los bonos dólar link que vencen el 30 de septiembre en un intento de frenar la escalada incipiente que mostró el precio del dólar en la apertura de la jornada y llegó al extremo de vender a un valor equivalente 1.508 pesos más barato que el precio del momento, cuando cotizaba a 1.515 pesos al promediar la rueda. Finalmente, la cotización este miércoles 9 de septiembre cerró en $ 1.535.

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La intervención del Banco Central se observó también fuerte en el mercado de futuro, donde el mayor volumen operado era el contrato de octubre. Cada vez que el precio subía, aparecieron órdenes de venta que lo hacían caer verticalmente, que cuando se corren, vuelve a subir fuerte hasta una nueva intervención, en una maniobra típica de la mesa de operaciones del BCRA.

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El volumen operado en el mercado de futuros: contratos por 1.386 millones de dólares.

Septiembre: 862 MM

Octubre: 423 MM

¿Cómo se determina el precio del dólar en el mercado argentino?

El precio del dólar surge de arbitrar los distintos mercados: el mercado de cambios, donde se compran y venden la divisa; el mercado de futuros, donde se pactan operaciones que fijan el precio del tipo de cambio a fin de cada mes; y el mercado de títulos públicos, donde se operan los “argendólares”, como se denominan a los bonos atados al valor del dólar oficial, pero que se compran y venden en pesos.

Por eso, cuando comenzó a subir el valor de la divisa en el mercado de cambios, el Banco Central intentó primero vendiendo argendólares a fin de mes, para que los operadores vendan divisas y compren con los pesos que obtienen el bono que les garantiza cobertura o seguro de cambio frente a una devaluación.

Complementando la estrategia, por la alta presión sobre el valor de la divisa, el BCRA salió a vender contratos de dólar futuro, también para que vendan ahora y se garanticen el precio de recompra de la divisa incluso más barato del que vendieron.

El seguro de cambio y las tasas de cobertura que dejó la rueda

Esta cobertura o dólar sintético permitió hoy obtener una renta de 2,12% efectiva mensual con la cobertura a septiembre y de 2,14% con la cobertura a octubre.

Fuga y comisión en máximos: la brecha entre sacar los dólares o dejarlos en el país

La presión por dolarizar también se vio reflejada en el diferencial de precios entre el dólar MEP, que permite comprar divisas y depositarlas en el sistema financiero local, y el dólar CCL con acreditación en las cuentas del exterior, que se mantiene en niveles máximos. La comisión por sacar los dólares del país estaba en 4,2% promediando la rueda.