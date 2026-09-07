Caputo refuerza el poder de fuego del BCRA para frenar una nueva corrida cambiaria

El Gobierno emitió bonos por el equivalente a 2.000 millones de dólares (a los que el mercado denomina argendólares) y se prepara para otra corrida de los pequeños ahorristas y grandes fondos de inversión en busca de dolarizar sus tenencias en un proceso que se viene acelerando cada mes a pesar de que todavía no arrancó la campaña electoral.

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Los bonos fueron transferidos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a través de una operación de canje por otros títulos con tasas fijas, y serán utilizados este mes y el próximo para ofrecer como seguro de cambio a los inversores para que no demanden divisas y reservar los “dólares crocantes” para el segmento de los pequeños ahorristas.

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La estrategia de la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo es vender a precios subsidiado esos bonos que vencen por el equivalente a 800 millones de dólares a fin de mes y por otros 1.200 millones de dólares a fin de octubre para poner un techo al valor de la divisa en el mercado diario y enviar la señal de que todavía pueden contener el precio y evitar una devaluación más acelerada, que tendría un efecto inmediato en la aceleración inflacionaria.

Con los ahorristas pequeños, la capacidad de intervenir es menor porque solo compran dólares a través de las cuentas bancarias y en la mayoría de los casos quedan incluso depositados en las mismas entidades, aunque una parte suele salir del sistema “al colchón” o a cuentas del exterior.

La demanda de los ahorristas viene creciendo y alcanzó el pico en agosto con 3.462 millones entre la compra de billetes y el giro de divisas al exterior sin fines específicos, acumulando 18.783 millones de dólares en los primeros ocho meses del año.

En el mercado se observa que en septiembre, contrariando lo que se esperaba que después de bimestre junio/julio por efecto del mundial o agosto como mes residual, vuelve a crecer el monto que demandan los ahorristas a un nivel que puede superar los 3.500 millones de dólares según las operaciones observadas en las primeras jornadas del mes.

El Gobierno apuesta a satisfacer esa demanda con los dólares que consiguen las empresas y las provincias a través del endeudamiento en el mercado local e internacional, aunque en los últimos meses se observó una caída significativa producto de los temores que genera en los inversores la persistente caída del nivel de actividad económica y asociado de la recaudación impositiva.

Este año la colocación de deuda permitió volcar al mercado 10.289 millones de dólares provenientes de las Obligaciones Negociables, 6.383 millones originados en créditos bancarios y 2.250 millones de bonos emitidos por las provincias. Pero el ritmo se fue diluyendo y de más de 3.300 millones de enero se cayó a menos de la mitad en agosto, cuando solo las empresas vinculadas a las actividades primarias, especialmente energía, logran obtener divisas en los mercados internacionales.

YPF anunció este lunes que captará 500 millones de “dólar cable”, es decir que solo se puede suscribir la ON con dólares que estén depositados en cuentas del exterior, con vencimiento a 9 años, 7,75% de tasa estimada y pago semestral de interés y con amortización bullet, es decir al final del plazo.

Esos dólares serán volcados después al mercado aunque la empresa tiene plazo para hacerlo y se estima que desde octubre del año pasado tienen en sus tesoros 4.400 millones de dólares que obtuvieron con colocación de deuda y todavía no los vendieron. A la vez, entre las empresas y las provincias se estima que van a demandar 2.300 millones de dólares para el pago de servicios de la deuda hasta fin de año.

El mercado ya obligó a Milei y Caputo a reconocer un dólar superior a los 1.500 pesos, que se habían fijado como techo, y si se sostiene la demanda de divisas en el mercado financiero pese a no tener un canal directo de vinculación se sentirá también en el mercado oficial, y pondrá a prueba la capacidad del Banco Central de administrar el precio.