Milei tiene razón: la heterodoxia trucha no sirve

La administración libertaria ofrece ahora una heterodoxia “trucha” para moderar las consecuencias de su ortodoxia económica. Imagen ChatGPT.

La señal visible de la fragilidad del gobierno de Javier Milei es el intento de impulsar medidas de sesgo heterodoxo y la impostura nacionalista en la causa Malvinas. La historia reciente enseña que estos cambios realizados sin convencimiento y solo por oportunismo no modificarán el humor social. Por el contrario, provocan fisuras en la propia base electoral y no convocan a los desencantados. La debilidad liberal-libertaria se encuentra en la esencia de la política económica y, por consiguiente, en el esquema de poder político.

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Las medidas económicas no actúan en un vacío social. Su eficacia depende de la orientación general en la cual están insertas y de la convicción para ejecutarlas. Un gobierno que considera el salario un costo no podrá conducir una recuperación salarial y lo máximo que puede tolerar es un aumento acotado. No sabe o no puede diseñar una política de ingresos porque eso exigiría fortalecer la negociación colectiva y aceptar que el consumo popular es un componente de la demanda que impulsa la actividad.

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No es una novedad que los gobiernos recurran a instrumentos ajenos a su identidad cuando los resultados no acompañan. La experiencia muestra que esos intentos fracasaron porque quienes no creen en una medida tampoco saben ejecutarla. Les faltan equipos convencidos de su necesidad y desconocen los canales políticos que permiten aplicarla.

Luis Caputo, desesperado, desafía el credo de Milei

El ministro de Economía anunció que utilizará 2 billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para financiar créditos hipotecarios y explicó que facilitar el acceso a la vivienda “hace a la justicia social”.

La frase adquiere relevancia porque deja en evidencia la fragilidad del Gobierno ante el deterioro económico y el creciente malestar social. Milei dedicó años a denunciar la justicia social como una aberración y un robo. Ahora, Luis Caputo, sin poder mostrar resultados positivos, tropieza con “la justicia social” para presentar una intervención estatal destinada a reanimar el crédito y la construcción.

La medida anunciada no forma parte del menú liberal-libertario. El FGS colocará recursos en plazos fijos de largo plazo en entidades financieras, que deberán destinarlos a préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. El objetivo oficial es otorgar alrededor de 18 mil créditos. El Estado utilizará el patrimonio que respalda al sistema previsional para resolver el descalce de plazos de los bancos privados y orientar el financiamiento hacia una actividad determinada.

No se necesita mucho esfuerzo interpretativo para advertir que se trata de una medida heterodoxa. Se utiliza una herramienta del Estado para movilizar recursos públicos, seleccionar un sector y buscar inducir una conducta de los bancos que el mercado, por sí solo, no está generando.

Otra medida heterodoxa culposa

La destrucción de los ingresos de los trabajadores se verifica con el derrumbe del consumo masivo y con el incremento de la morosidad crediticia. Propios y extraños advierten a Milei que, con ese panorama, se tiene que despedir del sueño de la reelección.

Para intervenir sobre esa tendencia o, para ser más preciso, para maquillar la política de ajuste sobre los trabajadores, el Gobierno impulsa que las categorías inferiores de los convenios colectivos no queden por debajo de un “salario mínimo garantizado” de 1.070.000 pesos brutos, unos 860 mil pesos de bolsillo.

La propuesta no supone elevar todos los ingresos ni modificar el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La magnitud de la iniciativa es insignificante porque apenas uno o dos convenios relevantes tienen categorías iniciales por debajo de esa referencia monetaria.

El ingreso de bolsillo seguirá sin alcanzar para superar con holgura la línea de pobreza de una familia. Milei quiso eliminar las paritarias como referencia colectiva, pero ahora necesita exhibirse preocupado por los salarios que su propia política deprimió.

Descubrimiento tardío: el mercado no es perfecto

Caputo comenzó a utilizar al Banco Nación para bajar las tasas de interés. Para hacerlo, ordenó que el banco público ofrezca préstamos más baratos y, de este modo, busca inducir a las entidades privadas a acompañar ese movimiento si no quieren perder clientes. Se trata de una intervención directa de una institución estatal para orientar la tasa del crédito.

El postulado liberal-libertario sostiene que el mercado siempre asigna mejor los recursos. Sin embargo, la realidad le permitió descubrir que el mercado bancario no baja las tasas cuando él lo necesita.

Las tasas elevadas pueden contener, por un tiempo, la cotización del dólar, pero son letales para una economía estancada y para familias sobreendeudadas. Entonces aparece el Banco Nación como instrumento para corregir lo que el mercado no puede resolver.

El fanatismo ortodoxo no tiene idea de cómo hacer heterodoxia

La utilización de recursos del FGS para financiar créditos hipotecarios fue el primer paso. Después aparecieron el piso salarial promovido por la Secretaría de Trabajo y la intervención del Banco Nación para disciplinar a las entidades privadas. La heterodoxia llegó al Gobierno liberal-libertario, pero este giro tiene una dificultad central: Caputo no se convirtió en heterodoxo y Milei tampoco abandonó el dogma libertario.

Son medidas tardías y de alcance limitado. Fueron incorporadas para aliviar las consecuencias de un programa que se mantiene intacto. La política económica continúa sostenida en la contracción de los ingresos, la apertura importadora, el dólar barato y el endeudamiento. En esas condiciones, unas pocas iniciativas destinadas a impulsar el crédito o a levantar los salarios más bajos no modifican las expectativas sociales.

La administración libertaria ofrece ahora una heterodoxia trucha para moderar las consecuencias de su ortodoxia económica.

Milei construyó su identidad celebrando el ajuste económico, desarticulando las funciones del Estado y denunciando cualquier intervención como una deformación populista. Sin embargo, no sabe cómo ejecutar la heterodoxia porque no cree en ella y mucho menos se anima a darle una escala capaz de alterar el rumbo económico.

Esa dificultad también se manifestó, en sentido inverso, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A fines de 2011 intentó reducir los subsidios a los servicios públicos mediante el denominado “redireccionamiento equitativo”, pero la iniciativa quedó frenada pocos meses después, cuando la economía comenzó a desacelerarse. Un gobierno que había construido su legitimidad política en la recuperación de los ingresos y la ampliación del consumo no pudo sostener una medida ortodoxa cuyo efecto inmediato era aumentar las tarifas. No estaba convencido de ejecutarla y retrocedió ante las primeras consecuencias.

Milei ahora también es nacionalista

Si las tibias y culposas medidas económicas heterodoxas reflejan la debilidad del Gobierno, el despertar nacionalista de Milei es otra muestra de desesperación por el derrumbe de su imagen personal y el creciente rechazo a su gestión en las encuestas de opinión pública.

En cadena nacional afirmó que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y rechazó que los habitantes de las islas puedan invocar el principio de autodeterminación. Anunció sanciones más severas contra las compañías que participen en la explotación petrolera de Sea Lion, anticipó el envío de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y prometió avanzar con una base naval en Tierra del Fuego.

La defensa de los recursos del Atlántico Sur y el desconocimiento de la pretendida autodeterminación de una población implantada coinciden con la posición histórica de la Argentina. La credibilidad de Milei para sostener esa posición es otra cuestión. Milei declaró su admiración por Margaret Thatcher, a quien ubicó entre los grandes líderes de la humanidad. En 2024, en una entrevista con la BBC, reconoció que las islas estaban “en manos del Reino Unido” y se negó a considerar una provocación la visita del entonces canciller británico David Cameron al archipiélago. “Si ese territorio está ahora en manos del Reino Unido, tiene derecho a hacerlo”, afirmó.Su política exterior privilegió el alineamiento automático con Estados Unidos y el vínculo con Londres.

La defensa de la soberanía nacional nunca fue una pieza central de su concepción política. Milei nunca fue nacionalista ni malvinero y ahora se envuelve de pronto en esa bandera, la sospecha es inevitable.

En el conocido laberinto del ajuste permanente

Las encuestas explican el repentino interés por los salarios, el crédito hipotecario y la soberanía nacional. AtlasIntel registró una desaprobación de Milei del 62,4%, mientras que la aprobación cayó al 37,1%. Otro relevamiento, de QSocial, reveló que el 65% ya no cree que el sacrificio realizado vaya a ofrecer resultados positivos.

En el oficialismo saben del rechazo social que se está acumulando y buscan dar señales de acercamiento a las demandas de la población que hasta ahora despreciaron. Pero no pueden avanzar demasiado porque perderían su identidad y entrarían en conflicto con el núcleo duro de su base electoral.

La heterodoxia trucha no modificará las expectativas porque no altera la orientación general. Unos créditos hipotecarios no compensan la destrucción de empleo ni un piso salarial para pocas actividades repara la pérdida acumulada de ingresos.

Es sencillo distinguir entre una rectificación y una maniobra. Para rectificar habría que reconocer que el rumbo económico no ofrece los resultados prometidos y revisar las decisiones que lo sostienen. La maniobra consiste en conservar el rumbo mientras se incorporan medidas sueltas para disimular sus consecuencias.

Por eso, la heterodoxia trucha será tan ineficaz como fueron los ensayos ortodoxos de gobiernos que no creían en ellos. No alcanza con tomar prestado un instrumento, puesto que hay que saber para qué se lo utiliza, estar dispuesto a sostenerlo y aceptar los conflictos que desencadena. Milei tiene razón en algo: la heterodoxia trucha no sirve.