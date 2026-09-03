El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al presente del plan oficial, sostuvo una postura de cautela frente a los tiempos de recuperación y remarcó la necesidad de sostener las medidas en el tiempo para consolidar transformaciones profundas.

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"Yo no puedo hacer magia. Yo tengo que lograr que cada vez esos argentinos sean menos y tenemos que tratar de lograr de darle una oportunidad a los jóvenes", expresó el ministro.

En esa misma línea, Caputo vinculó las posibilidades de desarrollo con las últimas dos décadas del país. "En los últimos 20 años los jóvenes no tuvieron oportunidades, se fueron del país y el país se cayó a pedazos. Entonces, sabemos todos que ahí no hay que volver y no vamos a volver ahí", sentenció.

La advertencia sobre los plazos: "No vamos a ser Suiza en un año"

Al analizar las metas y el ritmo de los cambios estructurales, Luis Caputo descartó promesas de soluciones instantáneas y subrayó que la clave reside en la constancia. Ante la consulta sobre la velocidad de las mejoras, el ministro fue categórico respecto de lo que la gestión prometió a la sociedad.

"¿Todo esto vamos a ser Suiza en un año? No, y nosotros nunca prometimos eso. Lo que estamos seguros es que este es el camino correcto", argumentó. Según el funcionario, ese convencimiento no es exclusivo del equipo económico: "Estamos seguros nosotros, están seguros en el exterior, están seguros un montón de empresarios. Entonces, ¿qué es lo importante? La perseverancia y el creer y el no desviarnos del camino".

El ministro proyectó un horizonte a largo plazo para ver transformaciones definitivas en la estructura nacional. "Si no nos desviamos del camino de acá a los próximos 20 años, esto va a ser otro país y eso es en lo que tenemos que confiar todos porque la realidad está a la vista. Hoy si mirás los últimos 20 años fuimos un desastre y si mirás hacia dónde vamos hoy es todo para bien", manifestó.

El impacto de los shocks internacionales y el déficit fiscal

Por otra parte, el titular de Economía trazó un paralelismo entre el contexto global reciente y la capacidad de resistencia del esquema financiero local frente a crisis externas. En ese sentido, puntualizó que el escenario internacional presentó fuertes complicaciones que fueron absorbidas por la economía nacional.

"Estamos atravesando dos shocks fuertísimos: una guerra y una suba de tasas en el mundo fuertísima", describió Caputo al evaluar las presiones globales. Luego, comparó el presente con administraciones anteriores: "Imaginate esta misma situación hace 3 años con 5 puntos de déficit e importando energía. ¿Qué hubiera pasado con Argentina? Hubiera explotado por el aire y hoy, sin embargo, estamos en una situación estable".

Los registros de exportación y la baja de la inflación

Para respaldar su diagnóstico sobre la estabilidad alcanzada, el ministro enumeró indicadores que, según su visión, demuestran un sendero de recuperación productiva y comercial. "Hoy estamos en una situación estable, con la inflación bajando, con la economía creciendo, con las exportaciones en récord", aseveró.

En ese marco, Luis Caputo detalló el desempeño de los distintos sectores exportadores y destacó que los máximos históricos no corresponden a un único rubro: "No solo las exportaciones de minería. Recién mostraba todos los datos, por eso los datos son importantes. Estamos en récord de exportaciones en economía del conocimiento, récord de exportaciones pymes de los últimos 12 años".

Finalmente, el funcionario completó el repaso del comercio exterior mencionando los desempeños del sector industrial y del agro: "Estamos en los niveles récord de los últimos años de exportaciones de manufacturas de origen industrial, récord en manufacturas de origen agropecuario". Y concluyó: "Estamos en una situación claramente de mejora y no tenemos que perder eso de vista, eso es lo importante".