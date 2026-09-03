“Nos estamos deslomando”: la desafortunada frase de Caputo que hizo recordar a Adorni

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pedir paciencia ante la crisis social y económica que atraviesa el país por el plan de ajuste del gobierno libertario con una desafortunada frase. “Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda al defender el modelo libertario a la salida de un evento de ultraderecha en el Hotel Sheraton, ubicado en el barrio porteño de Retiro.

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“La gente se puede quedar tranquila que estamos por el camino correcto. Sabemos que lleva tiempo y hay que tener paciencia, pero que sepan que nosotros trabajamos y nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos”, sostuvo Caputo, en un pasaje de su respuesta a los periodistas que recuerda a los dichos del exjefe de Gabinete Manuel Adorni antes de que se desatara la crisis que terminó con su renuncia.

Asimismo, tras su paso por una cumbre Vientos de Cambio, el ministro de Economía también aseguró que habla "con las industrias todas las semanas y el feedback no es el que ha pasado el vicepresidente de la UIA. Todos entienden que es momento de reconvertirse e invertir", pese a que indicó que no está al tanto del conflicto de la planta avícola de Tres Arroyos.

"Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras, Argentina no tiene opción de no adaptarse. Dentro de 2 años también va a haber gente que no va a llegar a fin de mes, yo tengo que lograr que esa gente que no llega a fin de mes sea menos y se esta logrando", reconoció el titular del Palacio de Hacienda al ser consultado por las "mejoras" que no llegan a la gente.

La polémica frase de Adorni

La frase “nos estamos deslomando” ya había generado polémica cuando Adorni la utilizó el 11 de marzo de 2026, al explicar por qué su esposa Bettina Angeletti lo había acompañado en un viaje oficial a Nueva York. “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York”, había dicho entonces el exvocero presidencial.

La expresión rápidamente se volvió viral y recibió críticas por el contexto del viaje. Días después, el propio Adorni reconoció que había elegido una palabra desafortunada: “La palabra no debió ser deslomarse”. Ahora, la expresión volvió a generar revuelo luego de que Caputo utilizara una formulación similar.