El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que en dos años también va a haber "gente que no llega a fin de mes"

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que en dos años también va a haber "gente que no llega a fin de mes" y respondió a las críticas del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, quien aseguró que el Gobierno no conoce el país ni la industria y cuestionó al titular del Palacio de Hacienda.

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“Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”, expresó Caputo, que también calificó como poco “decorosa” la declaración de Moretti.

El titular de la UIA había asegurado que "esta gente no conoce el país y no conoce lo que es una industria" y que la Argentina está manejada "por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno. Sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda", indicó en referencia a Caputo.

"Todo lo que se está haciendo es una política de desindustrialización. No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés Conicet, no puede haber industria si vos no tenés INTI", sostuvo Moretti en diálogo con El Destape AM 1070.

"Nos estamos deslomando": Caputo pidió "paciencia" y reconversión ante la apertura del mercado

En diálogo con la prensa tras su paso por una cumbre sobre liberalismo internacional, el ministro de Economía también aseguró que habla "con las industrias todas las semanas y el feedback no es el que ha pasado el vicepresidente de la UIA. Todos entienden que es momento de reconvertirse e invertir", pese a que indicó que no está al tanto del conflicto de la planta avícola de Tres Arroyos.

"Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras, Argentina no tiene opción de no adaptarse. Dentro de 2 años también va a haber gente que no va a llegar a fin de mes, yo tengo que lograr que esa gente que no llega a fin de mes sea menos y se esta logrando", reconoció el titular del Palacio de Hacienda al ser consultado por las "mejoras" que no llegan a la gente.

Economía a "dos velocidades": por qué el Gobierno confía en que las exportaciones impulsarán el crecimiento

No obstante, el funcionario, recién llegado a la Argentina tras su reunión con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, expresó que entiende "perfectamente las frustraciones que todo cambio genera". En este sentido, indicó que "cada uno defiende sus intereses" y que a él como ministro de Economía le toca "defender los intereses de los argentinos”.

En otro tramo, Caputo defendió la “economía en dos velocidades” asegurando que "el crecimiento va a venir por las exportaciones”. Argumentó que esta variable “es obvia” y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía. “Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, añadió.