"No sabe lo que es un torno": dura crítica desde la UIA contra Luis Caputo

"No sabe lo que es un torno": la feroz crítica desde la UIA contra Luis Caputo

La relación entre el sector industrial y el gobierno de Javier Milei atraviesa momentos de máxima rispidez. En el marco del debate por la situación productiva del país, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó duras descalificaciones públicas contra la figura y la capacidad técnica del ministro de Economía, Luis Caputo.

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El funcionario generó un fuerte enojo en el sector industrial al tildar de "tarados" y "boludos" a quienes cuestionan el modelo actual y defienden la producción nacional. Mientras que la conducción principal de la entidad fabril intenta sostener canales de diálogo y convivencia institucional con la administración nacional, las declaraciones de Moretti evidenciaron el malestar de un sector que cuestiona el perfil financiero del gabinete. Desde la entidad empresaria cuestionaron la formación y la mirada del ministro sobre la actividad manufacturera local.

"No sabe lo que es un torno. No sabe lo que es una fábrica. Estamos manejados por un endeudador. Es un trader que no sabe lo que es un torno", sentenció Moretti según se repasó al aire en la señal de noticias.

En esa misma línea de críticas, el vicepresidente de la central fabril contrastó en diálogo con TN el rendimiento de las cuentas personales del funcionario con los resultados macroeconómicos del país. El dirigente industrial remarcó que el ministro "debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un 37% en dólares en un año, y la Argentina en ese año la endeuda".

La disparidad en los números de la industria

Más allá del contrapunto político y de las ausencias oficiales en las celebraciones del sector, en TN se abordó el panorama heterogéneo que atraviesan los distintos rubros productivos en la actualidad. La evolución de la actividad muestra una marcada brecha entre las ramas vinculadas a los recursos estratégicos y aquellas destinadas al consumo o al mercado tradicional. De acuerdo con lo detallado en el ciclo de noticias, la dinámica del sector exhibe dos realidades contrapuestas:

Sectores en alza: se observa crecimiento en las ramas vinculadas con la energía, el petróleo y determinadas áreas asociadas a la actividad del campo, además del avance registrado en el rubro de la metalurgia.

se observa crecimiento en las ramas vinculadas con la energía, el petróleo y determinadas áreas asociadas a la actividad del campo, además del avance registrado en el rubro de la metalurgia. Sectores postergados: diversas ramas industriales continúan retrasadas y sin signos de recuperación dentro del actual esquema macroeconómico.

El escenario deja al descubierto las tensiones internas en la representación empresaria frente a un modelo que prioriza la actividad financiera y extractiva por sobre el entramado fabril tradicional.