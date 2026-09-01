La recaudación corre de atrás a la inflación y refleja la fuerte caída de actividad

La recaudación de impuestos volvió a marcar el proceso de recesión que atraviesa la economía vinculada al mercado interno, con un crecimiento interanual global en agosto de 33,5% y un acumulado en los primeros ocho meses de apenas 28,2% contra una inflación en el mismo período que se estima en 33,8%.

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Los impactos que crecieron por encima de la inflación fueron Ganancias, por cambios en los meses de liquidación, y a los Combustibles, por las actualizaciones que dispuso el Gobierno que se sigue apropiando de los recursos y no los afecta a las asignaciones específicas.

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La peor en una década

La recaudación total también está en retroceso cuando se la mide contra el Producto Bruto Interno y en agosto alcanzó el menor porcentaje de la última década con 19,7% como promedio móvil de los últimos doce meses, un punto menos que en 2025 y hasta cuatro puntos menos que en los mejores años, como en 2015, 2016 ó 2022.

La caída de la recaudación en términos reales presiona con más ajuste sobre el gasto para mantener el superávit fiscal, en un contexto donde exceptuando los derechos de exportación los tributos de mejor evolución fueron Ganancias y Combustibles, que son los que más se coparticipan por lo que el efecto del incremento se ve disminuído a nivel nacional.

Incluso los derechos de exportación que en agosto crecieron 155% a 1,1 billón de pesos en el acumulado del año cae 3,6% por la baja de las retenciones al campo que no logra ser compensada por el fuerte aumento del precio del petróleo que tiene una alícuota mucho menor.

Los dos impuestos más vinculados al nivel de actividad económica quedaron notablemente por detrás de la inflación: el IVA impositivo recaudó 4.815.066 millones de pesos,creció 26,9% y acumula 31% en el año, y el Impuesto a los Créditos y Débitos alcanzó los 1.520.865 millones de pesos, con un incremento interanual de 21,5% y un acumulado de 28,2%.

Esos dos impuestos están directamente relacionados con el consumo y con el nivel de formalización de la economía y expresan que en agosto se mantuvo el serrucho que mostró el nivel de actividad económica a lo largo de todo el año, con meses que muestran una pequeña recuperación seguido de otros con caídas.

En julio, último dato relevado por la consultoras económicas, habría vuelto a ser contractivo en términos mensuales, aunque el acumulado anual todavía permanece positivo en algunas mediciones pero acotando el crecimiento esperado anual a 2% considerado el arrastre estadístico de 2025.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó 6.675.409 millones de pesos y tuvo una variación interanual de 25,3%, como promedio entre el aumentó de 29,6% del IVA impositivo y de 15,4% del IVA Aduanero.

El organismo recaudador consideró que impactó en forma negativas una mayor utilización de saldos de IVA para cancelar otras obligaciones y una menor cancelación de obligaciones de IVA Impositivo con saldos a favor de otros impuestos cuando hace un año las reafectaciones netas fueron positivas y hubo mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año anterior.

En el IVA Aduanero pese a quedar por detrás de la inflación incidió positivamente el incremento del tipo de cambio.

Respecto del Impuesto a los Créditos y Débitos, percibió 1.520.865 millones de pesos, con un incremento interanual de 21,5%, y según ARCA impactó que hubo un día hábil menos de recaudación y que impactaron las exenciones que dispuso el Gobierno.

Los ingresos por Seguridad Social, vinculados al nivel de empleo y de ocupación, aumentaron 31,9% interanual en agosto a 4.833.581 millones de pesos por el aumento de la remuneración bruta promedio, pero en el año se mantiene por detrás, con un incremento de 28,4%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 45,2%, recaudando 4.636.836 millones de pesos por el pago del saldo de declaración jurada de personas humanas del período fiscal 2025. En el año anterior tanto el pago como la presentación fueron en junio por eso el mayor crecimiento interanual.

Según el análisis de ARCA, incidieron positivamente los mayores anticipos de las sociedades, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025, una menor utilización de saldos a favor de Ganancias para el pago de obligaciones en otros impuestos, en relación al año anterior.

En cambio, incidió negativamente el ingreso en agosto 2025 del primer anticipo de personas humanas período fiscal 2026 mientras el de este año se prorrogó hasta septiembre 2026, debido al corrimiento del vencimiento de la presentación de la declaración jurada.

En Impuesto a los Combustibles ingresaron $ 724.899 millones con una variación interanual de 50,4% por las actualizaciones del impuesto que hizo el Gobierno, mientras Bienes Personales alcanzó 137.797 millones de pesos con una variación interanual de 24,8% por el vencimiento del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026.

La consultora Equilibra es la más optimista con una expansión de 1,7% entre enero y julio, aunque el dato está explicado casi íntegramente por las actividades primarias, agro, minería, energía y pesca acumularon, mientras Ferreres estimó una recuperación mucho más débil, de 0,3% acumulado en siete meses, con una caída mensual desestacionalizada de 0,9%.

Para Analytica en julio la actividad cayó 1,1% mensual, aunque todavía registra 0,7% interanual y el CICEC de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe registra una caída mensual de 0,6% y una variación interanual negativa de 1,2%.

En julio, último dato relevado por la consultoras económicas, habría vuelto a ser contractivo en términos mensuales, aunque el acumulado anual todavía permanece positivo en algunas mediciones pero acotando el crecimiento esperado anual a 2% considerado el arrastre estadístico de 2025.