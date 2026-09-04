Milei deslizó que está buscando entablar conversaciones con el Reino Unido para destrabar el problema y remarcó que su posición está lejos de un nuevo conflicto bélico.

Un día después de que Javier Milei anuncie en cadena nacional sanciones para las empresas británicas que exploten recursos petroleros en alrededores de las Malvinas, un medio británico publicó una entrevista en la que el líder libertario reveló cuál es su plan para recuperar las islas en manos de los ingleses desde 1833.

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"A largo plazo podemos recuperar nuestras islas. El Reino Unido lo hizo con Hong Kong, ¿por qué no encontrar un acuerdo para que tarde o temprano las islas vuelvan a la Argentina? Son nuestras", dijo Milei en un reportaje al medio británico The Economist.

Pese al reciente anuncio de sanciones a empresas petroleras británicas, Milei deslizó que está buscando entablar conversaciones con el Reino Unido para destrabar el problema y remarcó que su posición está lejos de un nuevo conflicto bélico. "Se puede definir que esos territorios pertenecen a la Argentina, pero no creemos en la guerra", remarcó.

De esta manera, el economista libertario diferenció su estrategia de la decisión adoptada por la dictadura militar en 1982, cuando las FF.AA. argentinas ocuparon las islas y desencadenaron la guerra en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

Para Milei, el ejemplo a seguir es el acuerdo que firmaron en 1984 el gobierno británico y China para que el Reino Unido le devolviera Hong Kong al gigante asiático en 1997, tras 156 años de ocupación inglesa.

Este acuerdo estableció la continuidad durante 50 años de determinadas condiciones económicas, jurídicas y administrativas de Hong Kong bajo el principio conocido como "un país, dos sistemas". El líder de La Libertad Avanza planteó que un esquema de negociación de largo plazo podría servir como guía para encontrar una salida a la disputa por Malvinas.

La visión del medio británico

Según The Economist, Milei había mantenido hasta ahora un discurso relativamente mesurado sobre la cuestión Malvinas, una postura que incluso había generado críticas en distintos sectores de la política. El medio vinculó este cambio de tono como "señal de debilidad política interna".

Entre los elementos que el medio británico identificó como favorables para el electorado aparece la reducción de la inflación. Sin embargo, también marcó dificultades en materia de empleo formal, crecimiento económico y costo de vida, además del impacto generado por la disminución de los subsidios a la energía y al transporte.