Otra vez pagaron los jubilados: cómo fue el ajuste que implementó Milei en agosto 

La ejecución presupuestaria de agosto reflejó una contracción real del gasto primario, concentrada en prestaciones sociales, provincias y salarios públicos, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Una vez más, dos de los sectores más golpeados fueron el de los jubilados y el ámbito universitario.

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En agosto, el Gasto Total devengado de la Administración Pública Nacional (APN) bajó un 2,2% interanual en términos reales. Al excluir los intereses de la deuda, el gasto primario cayó un 10,2% interanual ajustado por inflación. En contraste, los fondos destinados a cubrir intereses de deuda crecieron un 60,5% interanual en el transcurso del mes.

Cómo se distribuyó el ajuste del Gobierno

Jubilaciones y pensiones por invalidez : las prestaciones de la seguridad social, el componente de mayor peso del gasto público, cayeron un 10,1% interanual real en agosto. El informe destacó que en este mes no se registraron transferencias en la partida de Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC). En el acumulado de enero a agosto, este rubro registró una leve suba real del 0,8% interanual.

: las prestaciones de la seguridad social, el componente de mayor peso del gasto público, cayeron un 10,1% interanual real en agosto. El informe destacó que en este mes no se registraron transferencias en la partida de Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC). En el acumulado de enero a agosto, este rubro registró una leve suba real del 0,8% interanual. Fondos a provincias : las transferencias corrientes enviadas a las provincias registraron una caída real del 86,1% interanual en agosto. En los primeros ocho meses de 2026, la caída real acumulada de estos envíos alcanzó el 64,6%. En cuanto a las transferencias de capital a las provincias, estas cayeron un 1,4% interanual en agosto y arrastran una baja del 47,2% en el acumulado del año.

: las transferencias corrientes enviadas a las provincias registraron una caída real del 86,1% interanual en agosto. En los primeros ocho meses de 2026, la caída real acumulada de estos envíos alcanzó el 64,6%. En cuanto a las transferencias de capital a las provincias, estas cayeron un 1,4% interanual en agosto y arrastran una baja del 47,2% en el acumulado del año. Universidades : el giro a universidades sufrió una baja del 1,1% real interanual en agosto. La contracción acumulada entre enero y agosto se ubicó en un 12,7% interanual para las casas de estudios.

: el giro a universidades sufrió una baja del 1,1% real interanual en agosto. La contracción acumulada entre enero y agosto se ubicó en un 12,7% interanual para las casas de estudios. Salarios públicos y subsidios: la reducción presupuestaria también afectó la administración del Estado.

la reducción presupuestaria también afectó la administración del Estado. Salarios públicos : las remuneraciones del sector público cayeron un 7,9% interanual en agosto, acumulando una reducción de 4,2% en el período de ocho meses.

: las remuneraciones del sector público cayeron un 7,9% interanual en agosto, acumulando una reducción de 4,2% en el período de ocho meses. Funcionamiento estatal : las partidas de bienes y servicios, utilizadas para el funcionamiento diario estatal, disminuyeron un 24,3% interanual en el mes.

: las partidas de bienes y servicios, utilizadas para el funcionamiento diario estatal, disminuyeron un 24,3% interanual en el mes. Subsidios económicos : Las transferencias corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público registraron una disminución real del 3,1% interanual en agosto.

: Las transferencias corrientes a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del sector público registraron una disminución real del 3,1% interanual en agosto. Obra pública y resultados financieros: a diferencia de las erogaciones corrientes, el gasto de capital presentó un incremento real del 45,7% interanual en agosto, impulsado por un crecimiento de 92,0% en la inversión real directa. No obstante, en el acumulado anual de los primeros ocho meses este rubro presenta una caída del 16,4% interanual.

En materia de resultados, la ejecución presupuestaria de agosto de 2026 arrojó un superávit primario de $ 1,86 billones. Al incorporar los intereses de deuda, el resultado financiero arrojó un déficit mensual de 690.000 millones.

La ASAP advirtió que la contabilidad oficial no refleja los intereses capitalizables de las Letras del Tesoro (LECAP) ni de los Bonos Capitalizables (BONCAP), emitidos para transferir deuda del Banco Central al Tesoro. Si se utilizara el esquema convencional de registro, el resultado financiero acumulado pasaría a ser deficitario, señaló ASAP.

Finalmente, la ejecución presupuestaria acumulada al 31 de agosto alcanzó el 67,4% del presupuesto aprobado, situándose 12,3 puntos porcentuales por encima del promedio histórico registrado en el período de los últimos diez años entre 2016 y 2025.