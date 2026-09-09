Milei no leyó una publicación que hizo y quedó escrachado: “No crecimos”  

El presidente Javier Milei quedó expuesto tras compartir un artículo que, lejos de respaldar su discurso de crecimiento del empleo, describe un escenario de estabilidad laboral a partir de la reducción de despidos. La publicación con la que pretendía mostrar un repunte del empleo terminó exponiendo la crisis económica.

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El informe difundido por Milei en su cuenta de X llevaba como título “Las empresas mejoran las expectativas de empleo hacia fin de año: nuevos sectores con más oportunidades”. Con ese encabezado, el presidente buscó instalar la idea de que el mercado laboral argentino atraviesa una fase de expansión. Sin embargo, el propio texto revela que la mejora no proviene de nuevas contrataciones masivas, sino de un descenso en las proyecciones de despidos.

Un empresario citado en el artículo expresó que “este es un buen dato, pero no crecimos porque hay más empresas que van a contratar gente”. El estudio de ManpowerGroup detalla que la composición del indicador muestra dónde está el verdadero cambio: la cantidad de compañías que planea contratar personal no varió demasiado respecto del trimestre anterior, lo que sí se redujo fue el número de empresas que anticipa despidos, un matiz fundamental que contradice la lectura optimista difundida por Milei.

En ese sentido, el documento advierte que la Argentina todavía se encuentra lejos de buena parte de la región. La recuperación es lenta y moderada, lo que deja al país en una posición rezagada frente a sus vecinos y al promedio global. “El resultado no se explica por una ola de nuevas incorporaciones, sino principalmente porque cayó la cantidad de empresas que espera reducir su personal”, revela el estudio.

Argentina lejos del crecimiento de la región

Para entender qué significa el +16% de expectativa neta, es necesario analizar el comportamiento de las firmas relevadas. De más de 700 empleadores encuestados, el 35% planea aumentar sus equipos, mientras que un 21% proyecta reducirlos, explica el informe. Al mismo tiempo, un mayoritario 42% no prevé realizar cambios en sus dotaciones y el 2% restante no sabe qué hará. Estos porcentajes muestran que la mayoría de las empresas opta por mantener su plantilla, lo que refleja un clima de cautela más que de crecimiento.

Un directivo consultado enfatizó que “el resultado se explica principalmente por la decisión de muchas organizaciones de sostener sus dotaciones, más que por una aceleración de las contrataciones”. Esa dinámica contribuye a una mayor estabilidad del mercado laboral, pero no refleja un crecimiento genuino del empleo.

Pese a la recuperación de 10 puntos respecto al trimestre previo, la Argentina sigue mostrando una marcha moderada frente al resto del mundo. El país no logra despegar en términos de expectativas de contratación y se mantiene en niveles bajos comparados con otras economías. Con su +16%, Argentina se ubica por debajo del promedio global de expectativa neta, que alcanza un +29%. Este contraste evidencia que, aunque la situación local mejora levemente, todavía está lejos de los estándares internacionales.

En la región de América, todos los países registran expectativas positivas. Brasil lidera con un sólido +53%, seguido por Panamá (+49%) y México (+41%). Estos números muestran un dinamismo regional que contrasta con la moderación argentina. En ese escenario, Chile (+15%) y Argentina (+16%) presentan los planes de contratación más moderados. A nivel global, India encabeza el ranking con +54%, mientras que las expectativas más débiles corresponden a Eslovaquia (+3%) y Rumania (+4%).



