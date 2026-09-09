El fiscal federal Franco Picardi citó a la abogada Nadia Beller a declarar como testigo en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La convocatoria de la expareja del consultor político Fernando Cerimedo apunta a determinar qué información posee la mujer y cuál es el alcance de lo que afirmó públicamente sobre las conversaciones y los audios filtrados.

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La medida judicial se produce mientras Beller permanece internada en la clínica Las Américas de Santa Cruz, Bolivia, recuperándose de un atentado a balazos por el que se encuentra detenido el propio Cerimedo, acusado de ser el autor intelectual del ataque.

Desde el centro médico, la abogada había afirmado contar con más de una hora de grabaciones almacenadas en distintos dispositivos en las que Cerimedo le realizaba confesiones sobre presuntos manejos irregulares en el Gobierno y la filtración de los audios que desataron el caso.

Según las declaraciones de Beller, el material registrado contiene testimonios del consultor político en los que describía a la gestión de Javier Milei como “una olla a presión, plagada de corrupción”.

El impacto en Comodoro Py

La citación de Beller, impulsada tras un pedido de la diputada Marcela Pagano, se enmarca en un expediente dirigido por el fiscal Picardi que ya cuenta con 18 empresarios y exfuncionarios procesados por asociación ilícita, cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles.

Lo expuesto por la testigo coincide en gran medida con lo declarado por el propio Cerimedo en Comodoro Py en septiembre de 2025, oportunidad en la que confirmó la existencia de coimas en la Andis y afirmó que “el 3 por ciento iba a la Casa Rosada”, mientras que Lule Menem percibía “un palo (dólares) por mes” para avalar las licitaciones.

Por su parte, la defensa de Spagnuolo busca restar validez a las grabaciones argumentando que se trató de una “operación de inteligencia” elaborada mediante inteligencia artificial, lo que dio origen a una causa paralela a cargo del fiscal Carlos Stornelli. Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo resolvió avanzar con el peritaje técnico de los audios a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería, en el marco de una investigación principal con abundantes pruebas materiales.