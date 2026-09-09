Fuerte advertencia del Primer Ministro de Reino Unido por Malvinas: "Seremos implacables"

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, compareció ante la Cámara de los Comunes y dejó en claro que su gobierno será "implacable" a la hora de defender la soberanía sobre las Islas Malvinas en medio de una escalada del conflicto tras el anuncio de sanciones contra empresas que operan en la región por parte del presidente argentino, Javier Milei.

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“Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos. Esto nunca cambiará con este gobierno y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, anunció el premier durante la sesión de preguntas en el Parlamento. Burnham se refiere al último referéndum llevado a cabo en las islas, en marzo del 2013, cuando el 99,8% de las personas pidió mantener el vínculo con Reino Unido y preservar su status de "territorio británico de ultramar".

Quien impulsó el tema en el Parlamento fue la líder conservadora, Kemi Badenoch. "No es ningún misterio que Argentina está ahora amenazando a las Malvinas (...) y tenemos que mostrar que la soberanía de este territorio británico no es negociable", indicó Burnham según la agencia de noticias EFE. Y a su vez, prometió "el mayor presupuesto de Defensa" desde la Guerra Fría.

No es la primera vez que el Reino Unido se expresa respecto a los dichos del Gobierno argentino en las últimas semanas respecto a la soberanía de las islas. “La declaración de Milei nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, escribió el Secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting. “Son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos”, añadió el funcionario inglés. Y sentenció: “Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”.

Según las diferentes agencias de noticias, Burnham mencionó a las Malvinas (utilizó el nombre "Falklands") en un único momento de la sesión tras la consulta de la legisladora Badenoch sobre los gastos en Defensa y la cesión de las islas Chagos. “No vamos a entregar nuestra base en la isla Diego García. Estamos en conversaciones con Estados Unidos sobre eso, y siempre respetaremos el derecho de los isleños de las Malvinas a elegir ser británicos. Eso nunca cambiará bajo este gobierno, y seremos implacables en defenderlo”, sostuvo.

Milei endureció el cerco a petroleras por Malvinas

Tras los anuncios de principios de septiembre, Milei formalizó el endurecimiento de las sanciones contra las empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes sin autorización argentina. La medida quedó plasmada en el Decreto 868/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La nueva normativa establece un procedimiento específico para investigar y sancionar posibles infracciones a la Ley 26.659. Una vez detectados indicios, las compañías tendrán diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas, mientras que la autoridad de aplicación dispondrá de otros diez días para resolver si archiva el expediente o aplica una sanción. Las penalidades pueden incluir la inhabilitación para operar en el país por un período de entre 5 y 20 años.

Además, el decreto incorpora controles sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las empresas que busquen acceder al régimen deberán declarar que ni ellas ni sus accionistas realizan o realizarán actividades hidrocarburíferas prohibidas por la legislación argentina. Cancillería deberá ser consultada antes de aprobar cada ingreso para verificar posibles antecedentes o incompatibilidades.