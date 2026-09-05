El ex primer ministro británico Boris Johnson y el líder de la ultraderecha de ese país, Nigel Farage, salieron a hablar tras la cadena nacional del presidente argentino Javier Milei. Ambos cruzaron al gobierno británico desde distintos ángulos: el primero le pidió a Londres que envíe un refuerzo de tropas a las islas, a la par que el segundo cruzó directamente al actual premier Andy Burnham, a quien señaló por tener una política liviana frente a la soberanía británica en el mundo.

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El jueves a la noche, Milei remarcó que tanto su postura como la del Gobierno argentino es que "las Malvinas son argentinas por historia y por derecho", a la par que apuntó contra el Gobierno del Reino Unido al afirmar que "ninguno de los plebiscitos hechos por los ocupantes tienen validez porque son una población implantada". Acto seguido, informó de una batería de medidas de "extrema urgencia" para "ratificar la soberanía argentina en el territorio", entre las que incluyó sancionar a aquellas empresas que extraigan recursos naturales "en alianza con el Reino Unido".

El primer político de Gran Bretaña en salir a hablar fue Johnson, que publicó una columna de opinión en el Daily Mirror, donde habló y descreyó de las declaraciones de Milei respecto de las sanciones por la extracción de petróleo. Llegó a decir que no cree "realmente" que el mandatario argentino lo haga "porque es anglófilo y admira a Margaret Thatcher".

"Milei es anglófilo y admirador de Thatcher. No creo ni por un segundo que quiera una confrontación con el Reino Unido por esta cuestión. Pero también enfrenta una difícil campaña por la reelección y puede considerar necesario agitar el sentimiento popular apelando al tradicional nacionalismo", afirmó el ex premier británico.

"Trump está expresando la incómoda realidad de la posición estadounidense en la disputa: Washington es técnicamente neutral. No sorprende que Javier Milei, el presidente argentino, haya aprovechado este momento para endurecer su retórica y mostrarse mucho más firme respecto del reclamo de su país sobre las islas", señaló Johnson, restándole importancia al mensaje de Milei de ayer a la noche.

Farage apuntó contra Burnham: "Está atrapado en el pasado

Por su parte, el líder del ultraderechista Reform UK también se refirió a las declaraciones de Milei. Aseguró que la seguridad británica "no está a salvo bajo este gobierno", y afirmó que los laboristas están llevando al Reino Unido "a la ruina financiera".

"Tenemos un primer ministro atrapado en el pasado, con un extraño dogma socialista", advirtió sobre el premier británico, Andy Burnham, que llegó al Gobierno hace apenas dos meses.