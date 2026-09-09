A un año y un mes de las elecciones presidenciales de 2027, un nuevo estudio de una consultora privada reveló que Javier Milei está en su peor momento desde que llegó al Gobierno. Casi el 60% de los argentinos desaprueba su gestión y un 53% lo evaluó como malo o muy malo. Además, un 63% cree que la situación económica del país es mala.

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La consultora Latam Pulse Argentina realizó una encuesta entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, día en que Milei dio una cadena sobre Malvinas Argentinas tras varias semanas en que el aumento del endeudamiento familiar -que se tratará este miércoles en el Congreso- se mantuvo presente en la opinión pública.

Una de las preguntas del estudio giró en torno a los niveles de aprobación o desaprobación del presidente Milei. Hubo un alto 58% que dijo desaprobar su gestión, muy por encima del 38,1% que indicó aprobarlo. En tanto, un 3,95% señaló no saber.

Un gráfico del informe muestra cómo este índice de desaprobación se encuentra en sus niveles más altos desde que el líder de La Libertad Avanza llegó a la Casa Rosada. Pasó de un pico de 50% de aprobación en enero del 2024 a un piso de agosto 2026 de 38,1%.

En la misma línea, la desaprobación había alcanzado en julio un 62%, apenas por debajo del techo de 63% que registró en marzo pasado, el momento de mayor descontento, en medio del escándalo del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"¿Cual es tu evaluación del gobierno de Javier MIlei?", también preguntó la encuesta. La respuesta fue contundente: hubo un 52,7% que lo tildó como "malo/muy malo". Ese número fue casi 20 puntos por encima del 31,5% que obtuvo la definición de "excelente/bueno". En cambio, el 15,8% lo definió como "regular".

La mala situación económica

Otro indicador que sondeó la encuesta fue la economía: "¿Cómo evalúas la situación económica de Argentina, del mercado trabajo y de tu familia en este momento?", preguntó el estudio. En los tres segmentos los resultados fueron malos.

En cuanto al contexto económico que atraviesa el país, un alto 63% contestó que es "malo", casi 40 puntos por arriba de quienes dijeron que es "bueno". A su vez, el 14% lo calificó como "normal".

La situación de cada familia no tuvo mejor suerte: el 49% la consideró "mala", por encima del 20% que dijo que es "buena" y del 31% que la tildó "normal". En tanto, el peor número fue el que obtuvo la situación del mercado laboral: un 70% la describió como "mala", mientras que apenas el 14% contestó "buena" y 17% "normal".