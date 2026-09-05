Ni con la cadena de Malvinas: Milei sigue con imagen negativa en redes

Una consultora reveló que la cadena nacional de Javier Milei sobre las Islas Malvinas no le sirvió para revertir la imagen negativa que tiene en redes sociales. Si bien su discurso con anuncio de sanciones a petroleras británicas que operen en las inmediaciones del archipiélago le hizo mejorar su posición en relación a la negatividad del mes pasado, el balance continúa negativo.

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La agencia de consultoría Ad Hoc indagó sobre el "sentimiento digital hacia Javier Milei" durante los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre, durante y después de la cadena nacional sobre las islas. Pese a que el mensaje grabado del Presidente provocó una "conversación masiva" de 145 mil usuarios en torno a las "Malvinas" y las "Falklands" en toda la red, también dejó otras conclusiones.

Durante las horas posteriores al anuncio, los mensajes relevados por la consultora le dieron a Milei un saldo total de sentimiento digital negativo de 46%, varios puntos por encima del positivo 35%. Por su parte, hubo un 19% de una imagen neutral.

A pesar de esto, el informe señala que la negatividad digital hacia Milei en las últimas 48 horas "bajó 9 puntos con respecto al promedio de agosto (55%)" y mejoró otros "21 puntos con respecto al 67% de negatividad" producto de la exposición de la bandera de Malvinas por parte de los jugadores de la Selección durante el Mundial. Sin embargo, el balance de imagen negativa de Milei en las redes continúa negativo.

Por otro lado, la consultora también analizó qué ocurrió con la audiencia digital durante y después de cada cadena nacional que dio el Presidente desde que asumió en diciembre de 2023. Para Ad Hoc, el líder de La Libertad Avanza alcanza a "retomar el control de la agenda pública" pero se trata de una herramienta de corto plazo que se diluye.

De los 2 millones al piso actual: la fuerte caída en la conversación masiva sobre las cadenas de Milei

"¿Qué pasa con las menciones a Milei luego de cada cadena nacional? Logra retomar el control de la agenda pública y esta última cadena lo demuestra. Sin embargo, podemos observar como cada vez los picos de conversación son más bajos. Recurso efectivo, pero de corto plazo", indicó el informe.

En el gráfico realizado por la consultora se puede observar que la cadena nacional de diciembre de 2023 en la que anunció el DNU 70 tuvo un pico de 2.000.000 menciones. Luego, su primer discurso ante la Asamblea Legislativa del Congreso con 750.000, el segundo con 541.000 y el tercero de abril pasado con 484.000. Por debajo de todas ellas se encuentra la cadena sobre Malvinas, con 400 mil.

Cuánto generó la cadena

Además, también se indagó la repercusión digital de las Malvinas durante tres acontecimientos distintos: el 2 de abril, el día que los jugadores mostraron la bandera y el último anuncio de Milei.

El 2 de abril pasado, durante el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas hubo 373.000 menciones. Luego, el 15 de julio, cuando la Selección exhibió la bandera de las Malvinas tras ganarle a Inglaterra, se contabilizaron 660.00 menciones.

Ambos eventos provocaron en las redes un movimiento mucho mayor que la cadena de Milei, que el jueves pasado generó 245.000 menciones, casi tres veces menos que la bandera de la Selección.