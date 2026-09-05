El Gobierno estaba empantanado en la agenda económica con la crisis de los morosos como protagonista y aprovechó el empujón de Donald Trump para inventar un anuncio veloz de un tema que Santiago Caputo venía trabajando hace meses. Así, Javier Milei usará la causa Malvinas para copar una nueva agenda y tapar la del bolsillo.

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El equipo de comunicación libertario designó a un conjunto de voceros para salir a hablar del tema y respaldar el anuncio presidencial. Se trata del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

En los próximos días, estos funcionarios desfilarán por los medios para hacer crecer la agenda con la que el Gobierno intenta incomodar a la oposición. "El que está en contra del anuncio trabaja para la corona británica", es el mensaje interno para salir a atacar, sobre todo, al peronismo en este debate.

En el Gobierno estaban exultantes tras la cadena nacional. Creen en Rosada que penetró en la sociedad el mensaje y se cumplió el objetivo de instalar un tema, cambiar la agenda y generar apoyo en lugares donde estaba faltando ese respaldo a Milei. Después de un 2026 donde los libertarios perdieron todo el año, esta es su primera victoria en redes sociales.

Internas libertarias

También generó miradas internas de sospecha. Hace rato que del lado karimenemismo desconfían de Santiago Caputo y su aparato troll. "La prenden y la apagan la máquina troll cuando él quiere y solo para defender a su gente", lo acusan al asesor. Ayer quedó demostrado que esto funciona así. Quedó expuesto. Y hubo críticas internas.

Caputo puso todo para generar la amplitud más ancha del mensaje: sacó a relucir su potencia en Twitter con los trolls a pleno, impuso un hashtag y reactivó sus vínculos con medios para darle más fuerza a la cadena nacional. La expectativa a priori era alta. En Rosada creen que se cumplió con ello. Los primeros estudios sobre lo digital indican lo mismo: fue "positivo" para Milei.

Tensión diplomática con China: el tuit de Juan Pablo Carreira y la citación a la embajada

Mientras en una parte del plano internacional Milei intenta satisfacer las demandas de Trump, por el otro acumula problemas. El gobierno argentino sumó más inconvenientes para con China.

Es que la Cancillería de ese país convocó al embajador argentino, Marcelo Suárez Salvia, a una reunión urgente por el lamentable tuit de Juan Pablo Carreira, director de comunicación digital de Presidencia (y troll famoso llamado Juan Doe), donde acusaba a China de haber causado la tragedia en Nepal que dejó más de mil muertos debido a que un gran bloque de hielo se desprendió en la cordillera del Himalaya y cayó hacia los valles.

Suárez Salvia estaba de vacaciones y en su lugar fue el segundo, el consejero Guillermo Alberto Simunovich. Fuentes de Cancillería revelaron a El Destape que "le realizaron una fuerte queja".

"En la reunión, los chinos también se quejaron por la exclusión de compañías chinas de licitaciones internacionales y las crecientes hostilidades hacia ellos. También recordaron los contactos de funcionarios de Milei con los representantes de Taiwán", destacaron a este portal fuentes diplomáticas.

Pero hay otro entuerto más: el gobierno chino dejó saber su bronca cuando se enteró de que, en pleno conflicto por el tuit de Carreira, Suárez Salvia se va a visitar Xinjiang, que se trata de un territorio conflictivo para China. Allí opera, según los chinos, una minoría étnica musulmana opositora al gobierno de ese país, y lo consideran una provocación más del embajador argentino.