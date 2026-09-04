Reino Unido sube el tono contra Milei: "Nuestras FF.AA. están en alerta las 24 horas"

Pocas horas después de la cadena nacional de Javier Milei, desde el Gobierno del Reino Unido aseguraron que las fuerzas armadas británicas "están en estado de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana" con el objetivo de "proteger" las islas y los "intereses" del país europeo. También remarcaron que permanecerán en el archipiélago "mientras los isleños así lo deseen".

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"Nuestras fuerzas armadas están en estado de alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", dijo el portavoz del primer ministro Andy Burnham, según informó la cadena BBC.

Al ser consultado sobre si cuentan con las fuerzas necesarias para defender la soberanía británica de las islas, agregó: "Permanecerán allí mientras los isleños así lo deseen".

En paralelo, el Gobierno del Reino Unido difundió un comunicado en el que vinculó los anuncios del Presidente con la política interna argentina. La administración británica, además, volvió a reafirmar su soberanía bajo el argumento de que los kelpers eligieron ser británicos.

"La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, escribió el secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting. "Son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos", agregó el funcionario inglés.

Qué dijeron en las Malvinas

"Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable", concluyó en redes sociales. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía de Streeting en el "Monumento de la Liberación", donde figuran los nombres de los soldados británicos caídos en las islas.

En esa misma línea se expresó el presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, Jack Ford, quien resaltó el "compromiso" que tiene el Reino Unido con el archipiélago. "Somos británicos y seguiremos siéndolo mientras los isleños de las Malvinas deseen ser británicos", indicó.