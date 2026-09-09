Diputados emplazó discapacidad y endeudamiento y la pulseada pasa a comisiones

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el emplazamiento en comisiones la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad. La oposición impulsó la sesión de hoy, pero La Libertad Avanza (LLA) buscó conservar la iniciativa para diluir la avanzada de los bloques adversarios.

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Cómo fueron los emplazamientos

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El emplazamiento de los proyectos de endeudamiento obtuvo 249 votos afirmativo y uno negativo del santacruceño José Luis Garrido. De esta manera, se aprobó el giro de 49 proyectos, aunque el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano aclaró en la sesión que se pueden incluir más.

Los proyectos serán girados a las comisiones de Finanzas y Defensa al Consumidor. Se realizarán dos reuniones informativas para el martes 15 y 22, mientras que el 23 se buscará dictaminar.

"Estamos en presencia de uno de los temas que más angustia a 6 millones de argentinos", afirmó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, que denunció que que "la actitud de este gobierno no termina de sintonizar con la realidad".

Por su parte, el jefe de la bancada de LLA, Gabriel Bornoroni, aclaró que la comisión de Finanzas ya tiene un cronograma para el debate de los proyectos y se están tratando. Es por eso que el oficialismo votó a favor.

En el caso del emplazamiento para el proyecto que busca la extensión en la emergencia en discapacidad, fue votado por 249 votos. De esta manera, se convocará a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para el 16 de septiembre y para el 23 se dictaminará.

"Este gobierno ha detenido las altas a pensiones por discapacidad", denunció el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que denunció que el gobierno de Javier Milei no está cumpliendo la ley de discapacidad.

LLA votó con la oposición, pero Bornoroni, aclaró que los otros bloques "utilizan este tema como una cuestión política" y que "comisión de Discapacidad está trabajando en un cronograma".

Tanto el proyecto de emergencia en discapacidad como los de morosidad, se había puesto a consideración el tratamiento sobre tablas. Dado que no tenía despacho de comisiones, necesitaba dos tercios de la Cámara, por lo que fue rechazado.

Quórum y trastienda

La oposición logró el quórum a seis minutos del inicio de la sesión. Se sentaron Unión por la Patria, Frente de Izquierda y los Trabajadores, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Coherencia, Defendamos Córdoba, Primero San Luis e Independencia.

Los diputados de LLA rondaron el recinto pero no cooperaron con el quórum. Tampoco el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), aunque algunos amarillos estaban en el hemiciclo. "No pasó nada, consigueron el quórum rápido", comentaron voces de los boinas blancas.

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