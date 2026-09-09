Bullrich reconoció que el plan económico de Milei afecta a “muchos sectores”

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que el programa económico del Gobierno atraviesa una dificultad que afecta a sectores centrales de la economía argentina: la industria, la construcción y el comercio. La exministra de Seguridad diferenció esas actividades de los sectores exportadores, que, según señaló, presentan una situación mucho más favorable.

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“Lo que más me preocupa es que en este momento tengamos algunos sectores de la economía que están complicados: industria, construcción y comercio”, afirmó Bullrich en declaraciones a TN al referirse al escenario económico actual.

La definición adquiere particular relevancia por tratarse de una dirigente del propio oficialismo y, además, de una de las principales figuras políticas de La Libertad Avanza (LLA). Bullrich no planteó el diagnóstico como una crítica al Gobierno, pero sí admitió que los resultados del programa económico no impactan de la misma manera sobre todos los sectores.

“Los sectores del mercado interno están complicados”, sintetizó, la dirigente libertaria al dar cuenta de la crisis que atraviesan amplias fracciones de la economía por la caída de la demanda a raíz de la licuación de los ingresos que genera la inflación, el magro aumento paritario y sectores de la población que se quedaron sin empleo ante un plan económico de Milei.

En ese sentido, la senadora marcó una diferencia entre las actividades que generan divisas mediante las exportaciones y aquellas que dependen fundamentalmente de la demanda interna. Ubicó entre las primeras a Vaca Muerta, la minería, el campo y la pesca. Según su diagnóstico, esas actividades “están muy bien”, pero el problema aparece en el otro lado de la economía.

Para la funcionaria, el objetivo del Gobierno tiene que ser intentar equiparar el dinamismo de los sectores favorecidos por el modelo con los que están sufriendo las consecuencias del ajuste.

Bullrich le pidió a Milei que atienda el problema

La propia Bullrich reveló además que trasladó esta preocupación al presidente Javier Milei. “Hay que poner una mirada sobre eso y yo se lo planteo a Milei”, contó en la misma entrevista.

La declaración expone así una de las principales tensiones del esquema económico oficialista: el crecimiento de las actividades vinculadas a los recursos naturales y las exportaciones convive con dificultades en sectores que dependen del consumo y de la actividad dentro del país.

La advertencia no es menor. Industria, construcción y comercio tienen una fuerte incidencia sobre el empleo y sobre el movimiento cotidiano de la economía. De hecho, análisis recientes vienen señalando una dinámica de dos velocidades, con actividades como petróleo, minería y agro en mejor posición y otras como industria, construcción y comercio todavía rezagadas.

Bullrich explicó que su posición surge, en parte, de su nueva función parlamentaria. “El Senado es una caja de repercusión de todo”, señaló. Y agregó que, a diferencia de su anterior paso por el Ministerio de Seguridad, ahora recibe reclamos y planteos de sectores muy diversos.

“Todos los sectores vienen y los ciudadanos te llaman. Estás como muy metido en la realidad de cada sector de la economía argentina. Es interesante porque vas viviendo con los ojos de cada sector de la economía argentina”, explicó.