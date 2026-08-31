"Demasiado ruido": la alarmante comparación de Luis Majul sobre Macri y Milei

"Demasiado ruido": la llamativa comparación de Luis Majul sobre Macri y Milei

El periodista Luis Majul dedicó sueditorial en LN+ a evaluar el clima político alrededor del gobierno que encabeza Javier Milei. En su análisis, el conductor planteó que existe un nivel desmedido de conflictividad mediática y discursiva que busca condicionar la marcha de la gestión nacional, apoyándose para su reflexión en una reciente columna escrita por Federico Sturzenegger.

A partir del artículo titulado Más allá del ruido, publicado en La Nación, Majul trazó un paralelismo directo con lo ocurrido durante el mandato del expresidente Mauricio Macri. Según la postura que transmitió al aire, el texto del economista demuestra que los indicadores económicos de aquel momento eran favorables antes de la crisis desatada a fines de 2017.

El paralelismo entre el gobierno de Milei y la gestión de Macri

En el inicio de su comentario, el conductor remarcó la insistencia de las críticas hacia la administración libertaria. "Alrededor de Milei hay demasiado ruido. Alrededor del gobierno hay demasiado ruido", sostuvo el presentador antes de sugerir a su audiencia la lectura del texto de Sturzenegger, al cual definió como una pieza de diez minutos "llena de datos".

Bajo esa línea, Majul explicó que el actual ministro buscó reflejar en su nota cómo actuó la oposición en el segundo año de la gestión de Cambiemos. De acuerdo con esa reconstrucción, se intentó instalar la idea de que el país atravesaba un deterioro generalizado, a pesar de que los números oficiales mostraban un comportamiento diferente.

Los indicadores económicos que repasó el conductor

Al profundizar en los registros aportados por la columna, el periodista admitió su asombro frente a las cifras previas a la crisis de 2017. "Recordó los datos, yo no recordaba que los datos eran tan buenos", afirmó frente a las cámaras al detallar el panorama productivo y social de esa etapa.

Según enumeró Majul a partir del escrito, en aquel momento "la actividad económica crecía al 5% anual, la inversión un 20%, la inflación viajaba al 1,4% mensual y la pobreza era de apenas el 26%". Con estos números, el conductor insistió en que el rumbo adoptado por el gobierno de Macri era el adecuado y que el programa se encontraba en funcionamiento.

La mención a los incidentes del 18 de diciembre de 2017

Hacia el cierre de su intervención, el periodista de LN+ relacionó el freno de aquel proceso con lo que calificó como una "acción coordinada que instaló fuerte un clima de crisis terminal". Para situar ese punto de quiebre, Majul recordó la jornada del 18 de diciembre de 2017, cuando se debatía la reforma previsional en el Congreso.

"Tiraron, lo vas a recordar, catorce toneladas de piedras mientras en el recinto de la Cámara de Diputados los peronistas apostaban a pudrirla toda", sentenció el conductor antes de dar paso al material de archivo del debate legislativo.