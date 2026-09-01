El Gobierno denunció otra vez a periodistas: por qué Monteoliva mandó tres cartas documento

También pidió que los tres se rectifiquen "de manera expresa, clara y pública" en un plazo de 48 horas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, envió este martes tres cartas documento a distintos periodistas por afirmar que está actualmente de novia con el director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni, y que contraería matrimonio con él en octubre. También pidió que los tres se rectifiquen "de manera expresa, clara y pública" en un plazo de 48 horas.

{{{htmlAmp}}}

"A los periodistas que operan por un sobre o por un favorcito, les digo: estas mentiras y operaciones les va a salir carísima. No existe ninguna pareja ni ningún casamiento. Inventaron una historia y la publicaron como si fuera cierta", Monteoliva en su cuenta de X.

Junto a ese mensaje, la funcionaria mostró una fotografía de las tres cartas documento enviadas a los periodistas Pablo Duggan, Silvia Mercado y Alberto Valdez, quienes se hicieron eco de esa supuesta noticia en X y en otros medios de comunicación como C5N.

"Acá están las cartas documento que les van a llegar, y las acciones judiciales que pensamos iniciar. Mentir con malicia les va a costar mucho más que un abogado; les va a costar la credibilidad de una profesión que alguna vez tuvo como bandera la verdad. Y para la próxima, háganla más fácil: si quieren contar la verdad, me pueden llamar", agregó Monteoliva.

Qué dice la carta documento

Según habían difundido los periodistas, Monteoliva y Brilloni estarían en pareja y formalizarían su relación próximamente: contraerían casamiento el 12 de octubre con una boda a realizarse en Córdoba.

En sus cartas documento, la ministra los intimó para que "en el plazo perentorio de 48 horas, proceda a rectificar de manera expresa, clara y pública las afirmaciones difamatorias, hostiles y deshonrosas" que pronunciaron los tres en diversos medios.

"Estas expresiones agravan los daños que usted ha ocasionado con la información que falsamente difundiera como 'confirmada por mi persona'. Sus afirmaciones ocasionaron un severo perjuicio a mi imagen, honor, reputación personal y profesional", indicó la ministra en una de las denuncias.