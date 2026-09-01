El dato que ilusiona al peronismo para las elecciones del 2027: qué van a hacer los arrepentidos de Milei

Tres de cada diez votantes que eligieron a Javier Milei en la primera vuelta de 2023 hoy desaprueban su gestión. El dato surge de una encuesta nacional de QSocial realizada en julio de 2026 y expone a un grupo que puede resultar decisivo en la disputa política de cara a las elecciones de 2027: los denominados "arrepentidos libertarios". Según el estudio, representan el 12% del electorado argentino y una parte importante podría migrar hacia el peronismo.

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El estudio elaborado por QSocial, sobre 1.539 casos, identifica como "arrepentidos libertarios" a quienes votaron por Milei en la primera vuelta de 2023 pero actualmente desaprueban su gestión. En términos generales, se trata de tres de cada diez votantes que acompañaron al actual Presidente en aquella elección. Al trasladar ese dato al conjunto del electorado, el grupo representa el 12%.

El perfil también aporta una pista sobre dónde se produjo el mayor desgaste del Gobierno. La encuesta señala que el arrepentimiento golpea especialmente a los sectores más humildes y que los votantes con menor nivel educativo son quienes más se alejaron de Milei. De hecho, el 31% de los arrepentidos libertarios tiene hasta primario completo como máximo nivel educativo.

Según la consultora, quienes hoy se consideran arrepentidos ya conocían en 2023 el perfil agresivo y confrontativo del entonces candidato. Por eso, el estudio concluye que el cambio de posición estaría vinculado fundamentalmente con los resultados de la gestión.

Entre los arrepentidos, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores vulnerables, mientras que el 89% cree que el ajuste no valió la pena. El dato adquiere todavía más relevancia cuando se consulta sobre el futuro político: el 62% de este grupo considera que un triunfo de Milei sería peor para el país que una victoria del peronismo.

Massa y Kicillof, los más elegidos por los arrepentidos

El dato que puede generar expectativa dentro del peronismo apareció cuando QSocial analizó hacia dónde podría dirigirse ese voto. Entre los dirigentes consultados, Sergio Massa encabeza las preferencias potenciales de los arrepentidos libertarios, con un 40%. En segundo lugar aparece Axel Kicillof, con 35%. Así, el 75% migraría hacia el peronismo.

Más atrás se ubican dos figuras vinculadas al centro político: Mauricio Macri, con 27%, y Patricia Bullrich, con 25%.