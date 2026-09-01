El Gobierno rechaza críticas y cree que el país está mejor: "No vemos crisis económica"

En medio de las críticas al Gobierno de Javier Milei por el aumento de la morosidad de familias que no llegan a fin de mes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, negó que exista "una situación crítica" y remarcó que "Argentina está mejor" desde diciembre de 2023. También descartó que el país atraviesa "un derrumbe" del empleo y aseguró que "los números dicen que la situación está mejorando".

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"No vemos crisis económica. No vemos un derrumbe del empleo, el empleo está lo mismo que un año o dos años atrás", dijo Ravier durante conferencia de prensa en Casa Rosada. De esta manera, el vocero intentó desacreditar preguntas de periodistas que consultaban por los números de la economía. "Con Javier Milei, desde 2023 para acá, Argentina está mejor", señaló.

Según Ravier, "los números dicen que la situación está mejorando", y enumeró tópicos que cree favorables como las "exportaciones, producción, baja de inflación, baja de pobreza e indigencia". "No quiero ser insensible con quienes tienen una percepción distinta, se respeta todo. Pero no veo, por lo menos desde el Gobierno, una situación crítica", agregó.

Durante su conferencia, el vocero mencionó un artículo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el que "muestra lo que pasa con los salarios reales". "Tenemos subas de más del 60% entre los informales, un dato importante. El monotributo está generando ingresos más altos también", indicó.

Sin embargo, sobre los empleos registrados reconoció: "En lo que refiere a los formales, que a algunos les preocupa, sí vemos una situación más estable. Lo cual requiere un análisis aparte".

Escándalo con China

Por otro lado, el vocero también quiso negar el nuevo último escándalo diplomático del Gobierno con China. "No hay ningún funcionario que nosotros sepamos que haya hecho alguna información al respecto", dijo Ravier.

Dos días atrás, el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira -más conocido como Juan Doe en X-, aseguró que la catástrofe ocurrida en Nepal es uno de los "mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista", y lo comparó con Chernobyl y otras tragedias. Sin mencionarlo, la embajada de China en Argentina, salió a pedir que que se retracte "de inmediato".

Robo en la sala de periodistas

Al ser consultado sobre un robo en la sala de periodistas de Casa Rosada, el vocero le intentó quitar peso. "Según consta, se encontraron desordenados lapiceras, anotadores y agenda. Fueron sustraídas cuatro cajas de leche tipo tetrabrik y dos paquetes de yerba mate. Se informó la desaparición de una taza con la marca del medio periodístico Corta", indicó.

Además, dijo que se evaluará la revisión de la actual manera de acceder a la oficina de periodistas acreditados. "Vamos a revisar el protocolo de acceso a la llave", agregó.