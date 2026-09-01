Marcelo Bonelli cruzó al gobierno de Milei en vivo por TN: "Que admita..."

Marcelo Bonelli cruzó al gobierno de Milei en vivo por TN.

Durante una emisión en la pantalla de TN, el periodista Marcelo Bonelli analizó el grave escenario financiero que atraviesan los hogares argentinos debido al atraso en los pagos y el aumento de los compromisos crediticios. En el debate se remarcó que el volumen de afectados alcanzó una escala crítica para el funcionamiento general de la actividad.

{{{htmlAmp}}}

Según se expuso al aire a partir de informes especializados, la problemática alcanza a una franja de entre seis a siete millones de personas. Frente a este panorama, se señaló con preocupación la falta de una respuesta oficial para contener la situación social y económica que genera el atraso generalizado en los pagos.

El punto central del reclamo radicó en la postura de la administración nacional ante la acumulación de pasivos en las familias. Para los analistas en el piso, la falta de reconocimiento institucional impide diagramar herramientas de alivio para los sectores afectados.

"Tasas siderales": la advertencia por los millones de argentinos endeudados

El impacto de la morosidad y las tasas financieras

Durante la conversación, se cuestionó con dureza la actitud del Poder Ejecutivo frente a la dimensión que adquirió el fenómeno. "El gran tema acá me parece que es el desconocimiento del problema por parte del gobierno, porque si vos desconocés un problema, entonces no vas a aplicar ninguna solución", se advirtió durante el intercambio.

En esa misma línea, se remarcó la importancia de que las autoridades asuman la gravedad de la situación para intervenir en el conflicto: "Lo bueno sería que el gobierno admita este problema y bueno, ver cómo se resuelve". Aunque inicialmente se trata de un acuerdo entre privados, la escala alcanzada transformó la morosidad en una dificultad macroeconómica que compromete a toda la estructura productiva y de consumo.

El debate en el Congreso y las alternativas de solución

La discusión sobre las deudas también se trasladó al ámbito legislativo, donde la oposición comenzó a articular iniciativas para tratar el conflicto. Durante la charla, se recordó que existen cerca de 50 proyectos en el Congreso orientados a brindar respuestas ante el endeudamiento masivo de la población.

En relación con el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados y las negociaciones políticas con las provincias, se describió la dinámica de los consensos: "Obviamente eso hay tejes y manejes continuamente, después aparecen los gobernadores que le dan un giro de dinero y cambian de posición 180º, pero hay un consenso dentro de Diputados sobre todo de que es un problema que hay que buscarle algún tipo de solución".

Finalmente, se descartó la posibilidad de una anulación total de los compromisos adquiridos y se plantearon caminos viables para la renegociación. "La solución obvio no es condonar las deudas, la solución sería estirar los plazos de pago y bajar las tasas de interés", concluyeron en el piso respecto a las medidas necesarias para descomprimir las finanzas familiares.