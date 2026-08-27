"A MILEI NO LE GUSTA": la chicana de Bonelli en TN sobre una frase de Caputo

"Mirá que falta para que termine el día": la ironía sobre Milei y los créditos

Durante la emisión de TN, el periodista Marcelo Bonelli y sus compañeros de piso analizaron las exigencias de los nuevos créditos hipotecarios y deslizaron una ácida chicana dirigida al presidente Javier Milei. La discusión se centró tanto en el porcentaje de ingresos necesario para acceder a las líneas bancarias como en el llamativo uso de un concepto que genera rechazo en el discurso oficialista.

El debate giró inicialmente en torno a las limitaciones económicas que enfrentan los asalariados ante las condiciones fijadas para calificar a los préstamos. En ese contexto, en la pantalla del canal de noticias remarcaron la necesidad de que los sueldos puedan ganarle a la inflación para sostener los compromisos financieros a largo plazo.

Los requisitos de los créditos y el peso en los ingresos

Al evaluar la estructura de financiamiento, los periodistas pusieron el foco en las barreras de entrada para las familias: "La cuota tiene que representar el 25% de tu ingreso, o sea que eso hace que te ponga un ingreso mínimo alto", explicaron en el estudio al dimensionar la complejidad del acceso a la vivienda.

En esa misma línea, advirtieron que el éxito del esquema estará atado a la marcha de las variables macroeconómicas generales: "Si la economía fluye, si los ingresos de la gente acompañan la inflación, bueno, las condiciones podés decir que están más o menos en línea. Ahora, si eso no ocurre, se te va a hacer muy cuesta arriba".

La ironía de Marcelo Bonelli sobre la reacción de Javier Milei

El tramo más llamativo del intercambio ocurrió cuando Marcelo Bonelli rescató una declaración del titular del Palacio de Hacienda que choca de lleno con las ideas del jefe de Estado. "No sé si te llamó la atención a vos, ayer el ministro de Economía habló de justicia social en donde hizo el anuncio a la mañana. Dijo que estos créditos son justicia social, casualmente justo una frase que al presidente no le gusta mucho", remarcó el periodista.

Tras esa observación, en el piso bromearon sobre la reacción que podría tener el mandatario libertario ante el concepto utilizado por su propio funcionario. Al ser consultado sobre si el economista ya había expresado su malestar, Bonelli cerró con una chicana al aire: "Todavía no. Mirá que falta todavía para que termine el día".