Se agotó: el obstáculo insalvable de Milei para seguir bajando la pobreza

La reducción de la pobreza ha sido uno de los ejes discursivos de Javier Milei a la hora de sostener su rumbo económico. Pero, más allá de que superar el umbral de ingresos para ser no pobre no equivale a vivir bien, al Gobierno se le presenta ahora un obstáculo estructural para que la cantidad de gente que no logra cubrir la canasta básica siga disminuyendo: la retracción de los ingresos formales, que compensa el impacto del aumento real de transferencias como la AUH y la Tarjeta Alimentar, advirtió un informe privado.

El shock inicial implementado por Milei y la suba inflacionaria dispararon la pobreza a un récord del 52,9% en el primer semestre de 2024. Pero, luego, la estabilidad y la desaceleración de la suba de precios llevaron a que bajara progresivamente hasta un piso del 28,2% en el segundo semestre de 2025.

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Sin embargo, esta tendencia ya está agotándose. La UCA advirtió que en el primer trimestre de 2026, siguiendo la metodología del propio INDEC, la pobreza aumentó respecto al tercer trimestre de 2025, para ubicarse en un 30%. La cifra oficial sobre el primer semestre de 2026 entero se conocerá dentro de tres semanas.

La "profundidad de la pobreza" se mantiene con Milei

La propia UCA describió un fenómeno clave en la explicación de este freno. Se trata del mantenimiento de la "profundidad de la pobreza", es decir, de cuánto le falta a los hogares que siguen siendo pobres para lograr superar el umbral de la Canasta Básica Total.

"La mejora reciente de la pobreza no se tradujo en una reducción equivalente de su profundidad. Entre los hogares que continúan siendo pobres no indigentes, la distancia promedio respecto de la CBT se mantiene en niveles similares a los observados a lo largo de toda la serie" histórica al menos desde 2018, explicó el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de esa universidad en un reciente informe.

Esto se percibe a través del impacto diferenciado del elemento fundamental que usó el Gobierno para disminuir la pobreza y la indigencia: la AUH y la Tarjeta Alimentar, procurando que mantengan aumentos reales por sobre la inflación acumulada.

El informe de la UCA señaló que estas dos transferencias permitieron disminuir notablemente la brecha de indigencia. Concretamente, los hogares indigentes sin NNyA necesitan actualmente un 47% de más ingresos promedio para superar la CBA, pero los hogares indigentes con NNyA (que por lo tanto reciben AUH y Tarjeta Alimentar) necesitan hoy solo un 35% más de ingresos promedio para superar la CBA.

El problema es que esto no ocurre en la brecha de pobreza. Para este caso, la UCA advierte que los hogares pobres no indigentes necesitan en promedio un 35% más de ingresos para superar el umbral de la CBT, pero señala que este número aplica tanto a los que tienen NNyA (y reciben AUH y TA) como a los que no.

Para peor, la cifra se ubica en el mismo rango que ha tenido desde 2018. "En pobreza, la brecha es similar entre hogares con y sin NNyA en toda la serie (35-44 puntos), señal de que la AUH+TA tiene un efecto limitado sobre la CBT. Aunque la pobreza bajó entre 2024 y 2026, la brecha entre los hogares pobres se mantuvo prácticamente igual en el tiempo -los que siguen pobres están casi tan lejos de dejar de serlo como antes", lo explicó el informe de la UCA.

Por qué no baja la profundidad de la pobreza

En otras palabras, hay algo estructural que impide, históricamente, que ciertos hogares no logren acercarse a salir de la pobreza pese a la ayuda de la AUH y la Tarjeta Alimentar, y lo ocurrido bajo Milei no es la excepción.

Agustín Salvia, director del ODSA, señaló al menos dos fenómenos que permiten ayudar a explicar lo que ocurre. El primero no es otro que la caída de los ingresos laborales, que compensa la mejora real de esos dos planes de transferencias para hogares con NNyA.

"La pobreza no indigente de niños está constituida por hogares con relativa inclusión social en materia laboral. Aunque sean trabajadores (en muchos casos) informales, son trabajadores regulares o jubilados, clases medias bajas que habitan en espacios urbanos relativamente integrados pero empobrecidos. Sus ingresos devienen del trabajo", describió Salvia a El Destape.

Y explicó que, entonces, "por mucho que hayas aumentado los ingresos por AUH y Tarjeta Alimentar, al disminuir los ingresos laborales de esos segmentos se compensaron" las subas de esas transferencias, sin que se logre una suba del ingreso total para acercar a ese hogar a salir de la pobreza.

No es casualidad que el agotamiento en la baja de la pobreza coincida con el período en el que los salarios reales volvieron a caer (entre octubre de 2025 y marzo de 2026) tras la mejora temporal de mediados del año pasado.

El segundo fenómeno que describe Salvia hace que el mantenimiento de la profundidad de la pobreza sea todavía más preocupante. Ya que, por debajo de los sectores pobres con ingresos laborales más o menos fijos, hay otro segmento para el que las transferencias como AUH y Tarjeta Alimentar representan entre un 70% y un 80% de sus ingresos, mientras que el resto depende de changas o actividades informales, señaló el titular del ODSA.

Por eso, Salvia alertó que "es difícil que en contexto de crisis por reconversión productiva" incluso los segmentos pobres dependientes de ingresos laborales fijos salgan de la pobreza, ya que eso "solo ocurre en fases de crecimiento del ciclo económico".

Más grave aún, "para los de abajo (dependientes más de la AUH y la Tarjeta Alimentar y menos de ingresos laborales) eso no pasa", añadió. Es decir, ni siquiera con una reactivación productiva estarían en condiciones de salir rápidamente de la pobreza sin integrarse antes de forma más estable al mercado laboral.

Si quiere continuar con la racha de una pobreza descendiente, el desafío que tendrá Milei por delante será mucho mayor que simplemente continuar con aumentos de transferencias estatales apenas por encima de la inflación.