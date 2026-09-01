El Gobierno ya no puede negarlo y la mesa política analizó cómo enfrentar la crisis de morosidad

Foto de archivo de una reunión de mesa política anterior de agosto.

La presión opositora para ayudar a la creciente masa de morosos en el país se coló en la reunión de la mesa política durante este martes en Casa Rosada. A la discusión sobre el avance de la reforma electoral y otros temas prioritarios para la administración de Javier Milei se evaluó qué hacer ante el aumento de personas que no pueden pagar sus deudas.

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Con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, fuera del país se dispuso esperar su regreso para terminar de cerrar una resolución concreta. Entre el abanico de opciones se encuentra desde obligar a bancos y billeteras virtuales a mostrar con mayor claridad la tasa de interés hasta lanzar un plan de refinanciación.

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La jefa de bloque del Senado Patricia Bullrich, venía insistiendo en privado con tocar este punto. La semana pasada una mayoría variopinta opositora logró convocar a una sesión en Diputados para el 9 de septiembre para tratar este tema. Mañana miércoles el oficialismo intentará diluirla con una audiencia en la que expondrán especialistas. Tanto el Presidente como el ministro de Economía plantearon en público que quienes tienen deudas que no pueden pagar es un problema “entre privados” por lo que el Gobierno no tiene que entrometerse. Martin Menem también se sumó a esa línea discursiva.

“Se charló para que el costo financiero total (CFT) aparezca más claro. Hay una idea de que el Central puede desde la superintendencia de bancos trabajar con entidades y fintech”, aseguró uno de los presentes en la reunión en la sede de Gobierno. Se evaluaron alternativas que van desde otorgar mayor información al usuario hasta impulsar planes de renegociación. Bullrich desempolvó una iniciativa de 2019 que aplicó entonces en el Ministerio de Seguridad. Ante el alto endeudamiento de los efectivos de seguridad al fin del gobierno macrista, se les otorgó -según contó en el encuentro- plan de refinanciación a través del Banco Ciudad que compró la deuda.

“Ahí hay temas técnicos, tenés que sacar una normativa para que no queden como morosos y ponerle un límite a la capacidad de endeudamiento a futuro. Eso le conviene a todos: a las fintech, a los bancos y a los deudores”, se argumentó. “A las empresas no les interesa quedarse con propiedades e inmuebles ejecutados”, completaron.

“Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, afirmó Milei para justificar la inacción en medio de los informes que marcan que cada vez son más los argentinos que no pueden hacer frente con sus deudas. "No hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando en términos de morosidad", aseguró el mandatario durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La insensibilidad presidencial provocó reacciones en el Congreso y hasta la Iglesia mostró su preocupación. “No se puede tener una mirada superficial y decir que no interesa”, expresó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo. Aún no hay una resolución clara sobre el tema en la Rosada y avanzar con alguna de las alternativas implicaría un volantazo respecto a la posición tomada hace apenas unos días.

El Gobierno avanza con la reforma electoral

Otro de los puntos que se llevó gran parte del encuentro encabezado por Karina Milei fue la eliminación de las PASO. Tanto el jefe de gabinete, Diego Santilli, como Bullrich aseguraron que los votos siguen sin aparecer. Mientras se negocia, resolvieron avanzar con los puntos que sí tienen acuerdo de la reforma electoral, que modifican la vida, el funcionamiento y el financiamiento de los partidos políticos.

El oficialismo intentará llevar a discusión el proyecto la semana que viene en comisión junto a especialistas y funcionarios del Ejecutivo mientras tras bambalinas se le dé continuidad a la rosca con legisladores aliados y gobernadores. “Vamos a ir capítulo por capítulo”, anticiparon en la LLA. “La Rosada no apoya el sistema de PASO, pero necesitamos una mayoría y para eso tenés que tener los votos te guste o no. En temas electorales se necesitan 37 si o si”, le insiste Bullrich a Karina.

La indefinición de aliados suma presión a medida que avanza el año. Ni el PRO determinó si acompaña la suspensión de las primarias. La ex ministra de Seguridad insiste con que exista un sistema alternativo a las PASO y no la mera suspensión o eliminación.