Milei lanza un ambicioso plan para blindarse a futuro: reformar Comodoro Py

El presidente Javier Milei avanza en una profunda reforma judicial y pretende blindarse a futuro. Por eso, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto al Congreso para reducir los tribunales federales de Comodoro Py que investigan, sobre todo, la corrupción de la política y además se bajará la cantidad de jueces en la Casación.

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La pretensión del Gobierno es mandar la ley este año e intentar aprobarla en ambas cámaras del Congreso en 2026, aunque saben que será una tarea difícil. "Vamos a tratar, no es imposible", afirmó una fuente judicial libertaria a El Destape. El anuncio será este miércoles desde la mañana. Lo hará el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en una entrevista televisiva. Contará allí algunos detalles de la norma.

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Según revelaron fuentes judiciales a este portal, Mahiques se reunió durante los últimos 15 días con casi todo el aparato judicial de Comodoro Py para contarles las novedades que se vienen. El plan de Mahiques es pasar de 12 a 10 tribunales de Comodoro Py. Y reducir la cantidad de jueces de las cuatro salas de la Cámara Federal de Casación: de 13 bajarlos a 9.

"Sacamos seis juzgados de Py y esos recursos los usamos para abrirlos en el resto del país que tienen mucha demanda de laburo y muchas más causas que los juzgados porteños", anticipó a El Destape una fuente que conoce de primera mano las negociaciones con los jueces.

De parte de los jueces de Py hubo buena recepción a los anuncios de Mahiques. Se terminarían las subrogancias en varios juzgados. "Esto los beneficia a ellos porque hace que de repente no se les meta en una vacancia un juez kirchnerista", expresó una fuente judicial sobre el apoyo de los magistrados al ministro de Justicia. En la Cámara Federal de Casación, por ejemplo, hay tres lugares por cubrir.

El Gobierno pretende a su vez ensanchar los juzgados en el resto del país. "Tienen muchísimas más causas en el interior del país que en Py y son menos tribunales. El gran problema que tenemos está ahí. Queremos armar nuevos tribunales en varias provincias, sobre todo las que tienen muchos quilombos con el narcotráfico", explicaron a El Destape desde el Gobierno.

Esta ley, aún no tiene nombre, para ser aprobada necesitará de los votos de ambas cámaras con mayoría simple. Un escollo más para los negociadores de la Casa Rosada en el parlamento. Por ahora, a Mahiques le viene dando resultado el Senado con la cantidad de pliegos de jueces aprobados en la cámara alta.

Es que Milei ya es el Presidente con mayor cantidad de jueces nombrados en un año desde el regreso de la democracia. En 2026 ya logró aprobar 129 pliegos y podría llegar a los 150 si continúa Mahiques con su hoja de ruta.