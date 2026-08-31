Acosado por la crisis de morosidad, Milei intenta frenar el reclamo en el Congreso y, si sale la ley, la vetará

Javier Milei está encerrado en el debate de la morosidad en nuestro país como consecuencia de su modelo económico. Pero al relato que intentó la semana pasada junto a sus ministros se fue frustrando y la oposición logró unirse por demás en el Congreso para avanzar con una ley que dé respuesta a los millones de morosos incobrables de nuestro país.

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Ahora el Presidente está obsesionado con abortar los planes de la oposición. Se armó una estrategia en el Congreso liderada por Martín Menem para ganar tiempo. El titular de la cámara baja intenta demorar el avance de 133 diputados que se citaron para una sesión el 9 de septiembre.

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A saber: si el proyecto no está en el temario, la oposición necesitará para el emplazamiento dos tercios de los legisladores, un número casi imposible para esa cámara. Pero si está en el temario, se alcanza con mayoría simple, un número (129) que logró llegar de sobra el antimileísmo en Diputados.

Menem lo que hizo fue convocar a una reunión informativa en una de las tres comisiones solicitadas (Finanzas) que preside el diputado de LLA Santiago Pauli para el miércoles a las 13.30 para debatir los 34 proyectos referentes a la morosidad familiar.

Entre los proyectos presentados hay uno para las deudas de personas trans. En el oficialismo se burlaban por estas horas de esa idea. "Tenemos que salvar a todas las minorías ahora, ja", se reían.

Una fuente parlamentaria de LLA comentó a El Destape: "Deberían tener una mayoría en una comisión. Después volver al recinto. Ahí tienen que aprobarlo. Y llevarlo al Senado". Ese recorrido podría llevarle dos meses a la oposición, ya casi fin de año. Como ya lo hizo en otras oportunidades, Milei necesita ganar tiempo en el Congreso.

Sin embargo, en el Gobierno también manejan el panorama de que las oposición logre sacar esta ley en ambas cámaras. El tema está vigente en el debate público y es una grave problemática sin solución. Hoy Menem salió a hablar del tema y fue categórico: "No creemos que sea necesario que el Estado intervenga en el problema de la mora", sostuvo. Y expresó que "cada vez que el Estado intervino las cosas terminaron peor".

Ante un escenario desfavorable, Milei ya analiza vetar una ley aprobada sobre la crisis de morosidad, tal cual adelantaron fuentes a El Destape. Menem afirmó este lunes en Radio Rivadavia: "Lo que están buscando en el fondo es que tengamos algún impacto del tipo fiscal para desestabilizar la economía. Cualquier situación en la que puedan romper algo lo van a romper".

En LLA son contundentes sobre este tema: "No vamos a salvar a la gente con guita del Estado ni vamos a salvar a los bancos nosotros ni vamos a pedirle a los bancos que salven a la gente. Si se aprueba, hasta el proyecto más light, se veta todo. No nos importa el costo político", afirmaron desde el Gobierno a El Destape.