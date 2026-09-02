Hicieron las camisetas de la Selección en 2022 y hoy tienen que suspender a más de 100 trabajadores por la crisis

El duro presente de la industria textil quedó una vez más al descubierto tras confirmarse el crítico escenario que enfrenta la planta catamarqueña de RA Intertrading, empresa dedicada a la confección de indumentaria para reconocidas marcas que visten a la Selección Argentina y a clubes del fútbol local. Las autoridades solicitaron formalmente la suspensión por dos meses de todo su personal, afectando de manera directa a más de 100 familias.

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El Día de la Industria se vivió en un clima de profunda incertidumbre para el sector productivo, cruzado por la caída de las ventas, la apertura de importaciones y la destrucción de puestos de trabajo. En ese marco, la situación de la compañía catamarqueña vuelve a poner el foco sobre las dificultades que atraviesa el sector para sobrevivir a las medidas del gobierno de Javier Milei.

La fábrica, inaugurada en octubre de 2022 y ubicada en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca, presentó una solicitud para suspender a sus operarios, de acuerdo a lo confirmado por la gremialista de la Unión Obrera Textil (SOIVA), Claudia Bulacios.

La propuesta de la firma establece un esquema de suspensiones rotativas dividido en dos tandas: una primera mitad del personal quedará suspendida durante un mes, mientras que el resto lo hará durante el período siguiente. Según la presentación realizada por la empresa, el objetivo es evitar una reducción definitiva de la plantilla.

La fábrica fue la responsable de producir las camisetas con las que el equipo encabezado por Lionel Scaloni y el capitán Lionel Messi cumplió el sueño de salir campeón del mundo. Tres años y medio después, la situación que atraviesa la planta de Catamarca expone las dificultades que atraviesa el sector textil, marcado por la retracción del consumo y la creciente competencia de productos importados.

Según datos oficiales del Indec, el sector opera con niveles de utilización de la capacidad instalada inferiores al 45%, mientras que distintos informes empresariales advierten una caída sostenida de las ventas que parece no encontrar su piso.

Despidos: otros dos casos que encienden las alarmas en la provincia de Jalil

La situación en esta empresa no es aislada, sino un sintóma de lo que atraviesa el territorio catamarqueño y gran parte del país. Hace algunas semanas, la histórica empresa textil Sabri despidió a 80 trabajadores de su planta ubicada en Recreo mediante mensajes enviados por WhatsApp. La decisión generó un fuerte malestar entre los empleados y sus representantes, quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento, mientras que la firma aseguró que es una "medida de reorganización profundamente dolorosa".

Los despidos impactaron de lleno en las familias de la localidad catamarqueña, donde la compañía llegó a emplear a más de 350 personas y se consolidó como uno de los principales motores económicos de la región. La empresa, fundada en 1984, confecciona indumentaria para marcas nacionales e internacionales, entre ellas Zara, Puma y Kosiuko.

En tanto, la empresa Indumentaria Catamarca dejó de funcionar hace pocos días, luego de siete años de actividad. Esta decisión empresarial justificada en las consecuencias de la crisis dejó en la calle a los 20 trabajadores de la planta.

El gerente de la firma, Julio Serrano, confirmó que la compañía cesará definitivamente su producción y explicó que la determinación está vinculada con el complejo escenario que atraviesa el sector.