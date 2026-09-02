Luis Majul le soltó la mano a Milei en vivo: "No me gusta"

Luis Majul criticó las formas de Milei en vivo: "No me gusta"

El periodista Luis Majul dedicó un tramo de su programa en El Observador 107.9 a reflexionar sobre el estilo confrontativo de Javier Milei y cuestionó en duros términos el uso recurrente de descalificaciones personales y términos escatológicos por parte del mandatario nacional. Durante su editorial, el conductor puso en debate la necesidad real de sostener ese tono agresivo en el ejercicio del poder.

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"¿Qué pasaría si Milei dejara de insultar?", comenzó preguntándose Majul al aire. A partir de ese interrogante, el periodista evaluó los argumentos que habitualmente circulan entre los defensores del oficialismo y puso en duda que la virulencia discursiva sea una condición indispensable para garantizar los resultados de la administración nacional o el respaldo popular.

"A mí también me molesta": la tajante queja de Luis Majul sobre los insultos de Javier Milei

El antecedente electoral y la moderación temporal

Durante su análisis, Majul sostuvo que existió una etapa en la cual el líder libertario modificó su conducta pública y evitó el agravio directo hacia sus adversarios. Según explicó el conductor, ese período de moderación coincidió con una etapa decisiva de la campaña electoral en la que "estaba en juego el voto" y "la continuidad del modelo" de La Libertad Avanza.

"¿Y saben qué pasó? De alguna manera dijeron: 'Bueno, yo entre esto y lo otro prefiero a esto, que es nuevo, que tiene expectativas'", describió el periodista al recordar la reacción de la ciudadanía en aquel momento. De este modo, Majul utilizó ese ejemplo para fundamentar que dejar de lado los insultos no perjudicó el apoyo electoral hacia el proyecto del economista.

El debate sobre el superávit fiscal y la representación de la bronca

En otro pasaje de su intervención, el conductor de Majul 107.9 desestimó las justificaciones de quienes sostienen que la agresividad es el único escudo del jefe de Estado frente a las presiones del escenario político tradicional.

"Hay un montón de gente que me va a decir: '¡Cállate, Majul! Milei es como es y si no fuera como es, no hubiera logrado el superávit fiscal desde el primer mes. Se lo hubieran comido crudo'", planteó el periodista al recrear los mensajes que suele recibir de sus oyentes. Frente a ese razonamiento, el conductor respondió de forma contundente: "¿Realmente creés que tiene que ver una cosa con la otra? Yo tengo mis dudas".

Asimismo, Majul abordó la hipótesis de que las formas del mandatario solo buscan canalizar el descontento de la sociedad tras años de crisis económica y frustración. "'¡No! Milei es como es porque expresa la bronca y la rabia de la gente a la que vinieron cagando durante años y años'. Sí, podría ser. Es una parte", concedió el periodista, aunque remarcó que esa explicación no anula el reclamo de quienes exigen un trato institucional sin agravios constantes.

"A mí también me molesta": la postura personal de Majul

Al profundizar en el impacto del lenguaje presidencial, Majul reivindicó el malestar que generan las descalificaciones en buena parte de la audiencia. "¿No es respetable y atendible los argumentos de la gente que no le gusta escuchar todo el tiempo puteadas?", consultó de manera retórica en su programa radial.

Lejos de ubicarse en una posición solemne, el periodista reconoció que el tono del mandatario le produce un rechazo directo en lo personal. "Mirá que yo no soy ni una carmelita descalza ni soy un amante incondicional de las formas, pero a mí también me molesta. No me gusta. Me aleja", confesó abiertamente ante los micrófonos de El Observador 107.9.

Para concluir su descargo y evitar lecturas sobre intereses corporativos detrás de su crítica, el comunicador enfatizó que su opinión no representaba a ningún sector en particular. "Yo no estoy hablando en nombre ni de ninguna corporación, estoy hablando por mí, Luis Majul", finalizó.