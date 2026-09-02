El Gobierno ocultó gastos que equivalen al 10% del superávit primario

El Gobierno Nacional transfirió a la Ciudad de Buenos Aires 676 mil millones de pesos en el primer semestre del año y se estima otros 250 mil millones en julio y agosto, que no contabilizó en los balances presupuestarios y que representan gastos ocultos por el equivalente al 10% del superávit primario acumulado en el año bajo la metodología del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

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La información, adelantada en exclusiva por El Destape en base a análisis de planillas presupuestarias del Gobierno Nacional, pudo ser ahora confirmada con información oficial difundida por el gobierno porteño sobre el cálculo de recursos del segundo trimestre del año, que discrimina los ingresos por clasificación económica.

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En el mercado no creen que sea un caso aislado y se sospecha que hay más gastos que no se registran.

El gasto oculto

En la planilla oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consta en el renglón Transferencia a cuenta de costo, costas, acc e ints Expediente CSJN 1865/2020 que registró ingresos por 675.333.966.298,25 pesos en el primer semestre del año.

En ese período, según las planillas de ejecución presupuestaria del Gobierno Nacional, solo transfirió a CABA 87.783,91 millones de pesos en febrero en concepto de “Cumplimiento de medida cautelar CSJN 1864/2020” en los primeros ocho meses del año.

Considerando el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA según el fallo de la Corte Suprema y la recaudación de julio y agosto, al gobierno porteño le ingresaron otros 250 mil millones de pesos no registrados como gasto por el Gobierno Nacional.

Esa es la estimación de casi un billón de pesos que la administración de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, ocultó con una contabilidad creativa para inflar más el resultado fiscal primario y mostrar un superávit financiero que no reflejan la verdadera situación de las cuentas públicas, complicadas por el desplome de la recaudación impositiva.

En el primer semestre del año, la Secretaría de Hacienda informó un superávit primario de 7.327.029 millones de pesos y financiero de 1.456.194 millones de pesos, que si se aplica la información confirmada por CABA quedan reducidos a 6,7 billones el primario y 790 mil millones el financiero.

En julio el Sector Público Nacional volvió a registrar superávit financiero de 244.897 millones y superávit primario de 2.960.333 millones, que tampoco consideran la transferencia por el fallo de la corte, estimado en unos 120 mil a 140 mil millones de pesos.

El mercado aceptó que en las estadísticas oficiales se escondan el efecto del pago de intereses que se capitalizan de las Lecap y el ajuste de capital de los bonos CER, porque no tienen un impacto directo en el mes sino que inflan el volumen de deuda pública que en estos momentos no encuentra mayor dificultad para refinanciar.

Cuál es el gasto que no se contabilizó

Ese gasto oculto que el Gobierno no contabiliza para calcular el resultado financiero es de unos 2 billones de pesos mensuales y en el año superan los 16 billones de pesos, lo que con una contabilidad ajustada a derecho mostraría un déficit financiero de unos 15 billones de pesos.

La diferencia con este gasto generado por las transferencias mensuales a la Ciudad de Buenos Aires es que se trata de recursos que fueron erogados, es decir que no están en las cuentas del Estado ni pasan a incrementar el nivel de deuda pública. Simplemente, son pesos que el Gobierno de Milei gastó y se lo oculta al mercado.

El expediente CSJN 1865/2020 es una acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional que dispuso que la Nación entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables; que el dinero sea transferido diaria y automáticamente a través del Banco Nación, y que el Estado Nacional se abstenga de aplicar la Ley 27.606 mientras se sustancia la causa, sancionada en diciembre de 2020, que redujo su coeficiente de coparticipación al 1,4% de la masa coparticipable.

Por eso, CABA recibe por un lado 1,4% de goteo diario de la recaudación como coparticipación y el 1,55% de diferencia con lo dispuesto por la Corte lo transfiere sin registrar.