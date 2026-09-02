La UIA, durísima contra Caputo: "Un trader que no sabe lo que es un torno"

La relación entre el sector industrial y el gobierno de Javier Milei atraviesa momentos de máxima rispidez. En la previa de la celebración del Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como "un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno".

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"Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es una industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno. Sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda", dijo Moretti en declaraciones a El Destape AM 1070.

El dirigente industrial planteó que hay sectores "a los que el Gobierno apuesta fuerte", como el agro, la minería y el petróleo, pero que hay otros como la industria que están "en una situación muy, muy difícil".

"Todo lo que se está haciendo es una política de desindustrialización. No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés Conicet, no puede haber industria si vos no tenés INTI", sostuvo.

"Quiero saber si con este modelo que a nosotros nos están llevando a esta precarización del trabajo, puede contener a 45 millones de habitantes. Hay 25 millones de habitantes que estamos afuera", agregó Moretti.

Los dichos del vicepresidente se dieron antes horas antes del acto por el Día del a Industria, que se realizó en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, donde también hubo críticas a la política económica mileísta.

Un sector en crisis

Según datos de la UIA, desde agosto de 2023 se perdieron 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados en el sector fabril. Por otro lado, aseguran que la actividad industrial se encuentra 10% por debajo de los niveles de 2022.

El propio Indec informó recientemente que la producción industrial manufacturera cerró el primer semestre del año con una caída acumulada de 2,2% respecto del mismo período de 2025. Además, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el número de empleadores registrados pasó de 512.357 a 481.724, lo que significa unas 30.000 empresas menos desde que comenzó la gestión de Milei.