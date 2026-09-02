En el Día de la Industria, empresarios cruzaron a Milei: "Hoy hay desindustrialización"

La Unión Industrial Argentina (UIA) conmemora este miércoles el Día de la Industria en una planta farmacéutica de Malvinas Argentinas, pero lo hace sin presencia de funcionarios clave del gobierno nacional. El presidente Javier Milei no estará presente y tampoco participará el ministro de Economía, Luis Caputo. El Gobierno tendrá una representación acotada. Los empresarios llegan al encuentro con un diagnóstico que contradice el discurso oficial sobre la recuperación de la economía: la actividad manufacturera continúa por debajo de los niveles de años anteriores, miles de empresas dejaron de operar y buena parte de las fábricas trabaja con capacidad ociosa.

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El acto, previsto en el establecimiento del laboratorio Elea, reunirá a unos 200 representantes del sector y tendrá como principal orador al titular de la UIA, Martín Rappallini, de Cerámicas Alberdi. En principio, la Casa Rosada había previsto una presencia institucional más amplia, pero el Presidente quedó fuera de la agenda del encuentro y Caputo tampoco participará debido a su viaje a Estados Unidos por el G20. La presencia oficial quedó concentrada en funcionarios de menor rango, entre ellos el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne, mientras la asistencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo distintas versiones durante las horas previas al acto.

La relación entre el Gobierno y la principal entidad empresaria fabril nunca terminó de recomponerse desde aquel Día de la Industria de 2024 en el que Milei cuestionó a los industriales y los calificó de "prebendarios" y "adictos al Estado". Desde entonces, la discusión sobre el papel de la industria quedó atravesada por una diferencia de diagnóstico: mientras el Gobierno plantea que la apertura comercial y la eliminación de regulaciones obligarán a las empresas a ganar productividad, desde la UIA sostienen que las condiciones de competencia no son equivalentes y que la combinación entre importaciones, caída del consumo y crédito caro está dejando a numerosas plantas sin mercado suficiente.

Según los relevamientos difundidos por la UIA, unas 3.000 fábricas dejaron de operar durante el período reciente, mientras la producción industrial mantiene una caída acumulada. A esto se suma la pérdida neta de más de 30.000 empresas en el conjunto de la economía desde el inicio de la gestión de Milei, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de datos oficiales. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el número de empleadores registrados pasó de 512.357 a 481.724, una reducción de 30.633 unidades.

La industria no logra recuperarse

El último dato oficial del INDEC mostró que la producción industrial manufacturera creció 2% interanual en junio y 0,9% frente a mayo en términos desestacionalizados. Sin embargo, el acumulado del primer semestre todavía registró una caída de 2,2% respecto del mismo período de 2025. Es decir, el rebote de junio no alcanzó para compensar las bajas anteriores.

La industria continúa alrededor de un 10% por debajo de los niveles de actividad de 2022 y 2023, según el Centro de Estudios de la UIA. El propio organismo fabril había estimado que junio terminó con una caída interanual de 1,8%, mientras que en el primer semestre la contracción llegó al 3%, según su metodología de seguimiento adelantado. La diferencia con el indicador oficial responde a metodologías distintas, pero ambos relevamientos coinciden en un punto: no hay todavía una recuperación industrial generalizada.

La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 58,4%, por debajo del 58,9% registrado un año antes. En otras palabras, las fábricas tienen una proporción significativa de su capacidad productiva sin utilizar, aun cuando determinados sectores vinculados con la energía, la minería o las exportaciones hayan mostrado mejoras. El informe más reciente de la UIA también muestra que la situación no es homogénea. Hay ramas que logran sostenerse por la demanda externa o por actividades asociadas a Vaca Muerta, mientras otras dependen casi exclusivamente del mercado interno.

Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, fue más directo al describir el escenario. En diálogo con El Destape Radio sostuvo que "hay una política de desindustrialización. No podés tener industria sin escuelas técnicas, sin universidades, sin CONICET, sin INTI". La frase no refiere únicamente a la evolución mensual de una fábrica o al nivel de ventas de un determinado sector. Apunta a una cuestión más amplia: la capacidad del país para sostener un entramado productivo que requiere formación técnica, investigación, desarrollo tecnológico e instituciones capaces de acompañar los procesos de innovación.

Para el oficialismo, la reducción del Estado, la eliminación de regulaciones y la competencia con bienes importados deberían forzar una mejora de la productividad. Desde el sector industrial responden que esa transformación requiere inversiones, pero que las empresas no tienen incentivos ni capacidad financiera para realizarlas cuando la demanda interna permanece deprimida y el costo del crédito continúa elevado. Mauricio Badaloni, referente de la UIA Mendoza, sostuvo que el reclamo de la entidad no consiste en cerrar la economía sino en "nivelar la cancha". El argumento es que las empresas argentinas compiten contra productos elaborados en países que tienen estructuras impositivas, financieras y de promoción diferentes.

Badaloni señaló que en Argentina existen retenciones para algunos sectores exportadores, impuestos nacionales, provinciales y municipales y dificultades para recuperar saldos técnicos de IVA. "Y todo eso hay que tomarlo como parte del costo. Entonces, cuando tenemos reglas de negocio que el mundo no tiene, te quita competitividad", afirmó. La discusión sobre las importaciones es central en el diagnóstico industrial por estas horas. La apertura comercial permite el ingreso de productos a menores precios, algo que puede beneficiar a determinados consumidores en el corto plazo, pero que representa un problema para las empresas locales cuando no existe una recuperación simultánea de la demanda y de la inversión productiva.