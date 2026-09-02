Industriales de Rosario advirtieron por una "crisis terminal" por las consecuencias del modelo de Milei

La relación entre los industriales y el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de máxima tensión. En una rueda de prensa convocada por el Día de la Industria en la ciudad de Rosario, el titular de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) local, Juan José Sisca, advirtió por una "crisis terminal" y señaló que “la industria nacional está completamente excluida del modelo económico que implementa este Gobierno”.

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La entidad empresaria rosarina convocó este miércoles 2 de septiembre a una rueda de prensa en su sede de bulevar Avellaneda al 800 para mostrar la preocupante situación del sector industrial. El dirigente gremial Sisca recordó que “ni en el Decreto 70/23, ni en la Ley Bases se nombra una sola vez la industria nacional, la producción nacional, el mercado interno".

La industria continúa alrededor de un 10% por debajo de los niveles de actividad de 2022 y 2023, según el Centro de Estudios de la UIA. El último dato oficial del INDEC mostró que la producción industrial manufacturera creció 2% interanual en junio y 0,9% frente a mayo en términos desestacionalizados. Sin embargo, el acumulado del primer semestre todavía registró una caída de 2,2% respecto del mismo período de 2025. Es decir, el rebote de junio no alcanzó para compensar las bajas anteriores.

En diálogo con Conclusión, Sisca graficó con datos sobre quiebras de empresas en los juzgados santafesinos: 2.000 el año pasado “y en lo que va hasta julio de este año ya hay 1.656 quiebras más”.

En ese marco, señaló que la caída de la actividad industrial no se detendrá. “No hay piso, es la desaparición. Además de los índices que conocemos normalmente con respecto a la caída de las ventas, de las ventas en supermercados, de la exportación de productos con mano de obra agregada, etcétera, hay algunos índices que realmente son muy preocupantes”, sostuvo.

Sin Milei en el acto, la UIA advirtió sobre las políticas libertarias: "No conocen el país"

La relación entre el Gobierno y la principal entidad empresaria fabril nunca terminó de recomponerse desde aquel Día de la Industria de 2024 en el que Milei cuestionó a los industriales y los calificó de "prebendarios" y "adictos al Estado".

El acto central de la UIA de este año se realizó en la planta bonaerense del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, que no contó con la presencia del presidente Milei ni de ninguno de sus ministros. En un cargado discurso con críticas a la administración libertaria, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, afirmó que "la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación" y es necesario "mirar la actividad”

Rapallini señaló que existen “sectores muy golpeados” y empresas con niveles de utilización de capacidad por debajo de sus posibilidades, y pidió una “mirada sistémica” sobre el proceso económico.

Horas previas, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como "un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno".

"Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es una industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno. Sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda", dijo Moretti en declaraciones a El Destape AM 1070.