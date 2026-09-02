“El país me venció”: votó a Milei y ahora cierra su empresa por la crisis tras invertir todos sus ahorros

Después de cuatro años de trabajo y en medio de una crisis económica que afecta particularmente a la totalidad de la industria textil, una emprendedora de Villa Carlos Paz decidió cerrar definitivamente su negocio de indumentaria Dos Soles.

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Con tristeza inconmensurable, Soledad Prieto publicó un video genuino en el que explicó los motivos del cierre. Contó que junto a su pareja había invertido más de US$85.000 y que hoy acumula una deuda cercana a los $8 millones, "por apostar a un país que nos da la espalda".

"Soy solo una mina honesta que lo único que hice fue poner huevos y guita para hacer algo, y me salió como el culo. Yo era una tipa feliz, era una tipa alegre, el país me venció", expresó Prieto en el video publicado desde la cuenta oficial del emprendimiento.

La decisión más difícil

"Después de muchas batallas, me di por vencida. Hoy no podemos salir adelante", contó la emprendedora sobre el cierre definitivo de Dos Soles Indumentaria y sentenció: "Por aportar todo, descuidé la economía familiar y ahora estamos endeudados".

Además contó que la apuesta por el progreso del emprendimiento había sido tras una vida muy sufrida. Prieto se reconoció como víctima de violencia de género durante muchos años, como madre soltera y sostén familiar de una persona con discapacidad. "El amor me llegó en la adultez y dije: 'Me toca ser feliz'. Hoy quebramos, Dos Soles Indumentaria para mi se terminó", sintetizó la mujer.

En diálogo con medios locales, la mujer contó que en el último balotaje por las elecciones 2023 había votado a Javier Milei como presidente, pero cuando le preguntaron si volvería a hacerlo fue contundente: “Ni en pedo”.

El cierre de Tricera, después de 10 años de trabajo

La marca de accesorios Tricera anunció su cierre definitivo. En sus redes sociales, los dueños del emprendimiento señalaron que la decisión responde al "contexto del país" y a la necesidad de volcar energías en un nuevo proyecto. "Entre el contexto del país y un proyecto que veníamos gestando hace 3 años, elegimos poner la energía en algo nuevo", publicaron en sus cuentas oficiales.

El anuncio de Tricera no es un caso aislado. La marca, que se había consolidado en el rubro de los accesorios con un público fiel, se sumó a la larga lista de PyMEs que, en lo que va de 2026, no lograron sostener su actividad.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el primer semestre del año cerraron más de 1.200 comercios minoristas en todo el país, una cifra que refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el sector.

La caída de las ventas, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) acumula una retracción del 14% interanual en el rubro de indumentaria y accesorios, sumada al aumento de los costos fijos y la falta de previsibilidad, dejó a muchos comerciantes sin margen de maniobra.