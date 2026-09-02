Cuándo es el paro de la CGT contra el gobierno de Javier Milei: los motivos

Tras no tener éxito en las negociaciones salariales con el Gobierno nacional, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que habrá un nuevo paro general y una marcha contra las políticas de Javier Milei.

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¿Cuándo será el nuevo paro general de la CGT?

La fecha del paro general todavía no fue confirmada, pero desde el gremio señalaron que tienen la "esperanza" de que la visita del papa León XIV, que será recién en el 8 y 11 de noviembre, "haga reflexionar al Gobierno", lo que señalaría que la medida de fuerza llegaría después.

Ante esto, salieron a diferenciarse del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) que, por su parte, llamó a un paro regional en contra de la gestión libertaria, aunque consideraron que debería ser antes de la llegada del sumo pontífice a Argentina.

La fecha exacta del paro general todavía no fue anunciada por la CGT

“Nosotros no acordamos, respetando todas las creencias, con que haya que esperar para hacer una huelga general después de la visita del Papa. El paro general en la Argentina tiene que ser antes de la visita del Papa, porque sobran motivos y desde hace meses que existen condiciones para avanzar hacia una nueva huelga general”, apuntó Rodolfo Aguiar, dirigente del ATE.

En ese sentido, explicó que buscan impulsar y respaldar un paro regional porque “antes de la huelga general vamos a avanzar con paros regionales en toda la Argentina”.

La CGT lleva, hasta el momento, cuatro paros generales en lo que va de la gestión de Javier Milei contra la medidas económicas libertarias. El último se realizó en febrero de 2026, principalmente para oponerse a la reforma laboral que finalmente fue aprobada por el Congreso.

Por qué la CGT convocó a un paro general

La medida de fuerza fue confirmada por Jorge Sola, uno de los cotitulares de la CGT, tras la cumbre del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), donde no se llegó un acuerdo. Al respecto, Sola afirmó que "sin diálogo real no hay acuerdo posible" y calificó el encuentro virtual convocado por el Gobierno nacional como una "puesta en escena".

El dirigente señaló que "el salario mínimo está en caída absoluta desde 2011" y que, en la última reunión, "los empresarios propusieron un aumento de $6.800", equivalente a "un kilo de pan". "Para nosotros el salario mínimo tiene que ser de $993.000", aseguró el dirigente sindical en diálogo con Gelatina.

Al respecto, Sola remarcó que "el paro indeterminado no resuelve los problemas", pero planteó la necesidad de "armar un frente amplio" para "sentar una base sobre qué se necesita para quien gobierne el año que viene". Además, remarcó que es crucial "darle solución a los intereses de los laburantes".